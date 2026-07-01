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Макрон пак сложи авиаторските очила, които превзеха Давос

Макрон беше забелязан очилата си на стълбите на Елисейския дворец, докато посрещаше султана на Оман – Хайтам бин Тарик

Надежда Неменски Надежда Неменски

1 юли 2026, 12:12
Макрон пак сложи авиаторските очила, които превзеха Давос
Еманюел Макрон с ОНЕЗИ очила в Елисейския дворец   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Ф ренският президент Еманюел Макрон се появи отново със станалите вече емблематични слънчеви авиаторски очила в понеделник, 29 юни, които предизвикаха фурор на форума в Давос.

В Швейцария той ги носеше заради очно заболяване по време на реч, в която се изправи срещу Доналд Тръмп.

Макрон беше забелязан очилата си на стълбите на Елисейския дворец, докато посрещаше султана на Оман – Хайтам бин Тарик. Изборът му на очила обаче не беше с цел да блокира обедното слънце в Париж, а отново заради „проблем с очите“, съобщиха от екипа му, без да разкриват повече подробности, пише френското Le Monde.

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Макрон очила
Макрон очила
Макрон очила
Макрон очила

Президентът продължи да носи очилата си по време на церемонията по подписване на споразумения в президентския дворец заедно със султана, а по-късно и в хотел, където се проведе френско-омански бизнес форум.

Носенето на очилата продължи пез следващите дни, когато френската първа двойка Еманюел и Бриджит Макрон посрещнаха кралското семейство на Тайланд в Париж.

„For sure“

Авиаторските очила на Макрон предизвикаха вайръл момент в интернет, когато той ги сложи на Световния икономически форум в Давос през януари по време на реч, насочена срещу Доналд Тръмп, която беше подчертана от английската фраза „for sure“ (със сигурност).

Тогава той заяви, че Европа трябва да се противопостави на „насилниците“ и да бъде „много по-силна и по-автономна“ във време, когато напрежението около плановете на Тръмп за Гренландия нарастваше. Макрон олицетвори контраофанзивата срещу американския президент, символизирана – макар и неволно – от неговите слънчеви очила.

Самият Тръмп засили шума около темата, като се подигра на Макрон за авиаторските очила, отбелязвайки иронично: „Гледах го как се прави на корав“ с тези „красиви слънчеви очила“.

След Давос търсенето на очилата от марката Henry Jullien срина уебсайта на френския производител, а винар произведе бутилка розе, на чийто етикет бяха изобразени авиаторски очила, вратовръзка и думите „For Sure“.

Отиващият си премиер на Обединеното кралство Киър Стармър също се качи на вълната на „авиаторите“, споделяйки пародиен плакат в стил Top Gun, на който той и Макрон са облечени като пилоти на изтребители. Френският лидер, който говори добър, макар и с акцент английски, бързо отвърна на шегата с думите: „For sure“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Le Monde    
Еманюел Макрон авиаторски очила Давос Доналд Тръмп Елисейски дворец Оман политика мода очно заболяване For sure
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