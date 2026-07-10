Войната в Украйна е все по-кървава и скъпа, кой печели и кой губи

Р усия загуби военната инициатива в Украйна, докато разходите ѝ продължават да се увеличават. Руската армия е загубила 1,4 милиона войници на бойното поле, от които над 450 000 са убити, от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Това показва анализ на базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания.

Тази пролет Русия загуби 400 квадратни километра от контролираната от нея територия в Украйна. Освен това украинските въоръжени сили организираха все по-успешна кампания от удари на къси, средни и дълги разстояния срещу руски военни и икономически цели, използвайки системи с изкуствен интелект и дронове.

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Дори руският президент Владимир Путин беше принуден да признае реалността и драстично да ограничи годишния военен парад през май 2026 г. поради опасения от украински удари.

За много руснаци 2026 г. е трудна. Икономиката, като се изключи военният сектор, е в стагнация, докато инфлацията расте, правителството увеличава данъците, за да финансира военните усилия и налага допълнителна цензура и репресии.

Големи градове в цяла Русия, включително Москва и Санкт Петербург, бяха атакувани от украински дронове и ракети с голям обсег.

Крим е подложен на унищожителни атаки и блокада от Украйна, което принуди Русия да затвори летните лагери и плажове, наруши доставките на гориво и причини прекъсвания на електрозахранването на окупирания полуостров.

Руските загуби в Украйна са повече от девет пъти по-големи от всички дадени от Съветския съюз и Русия, във всички войни след Втората световна.

Всеки месец през тази година Русия губи между 30 000 и 34 000 души на фронта, докато успява да мобилизира приблизително 27 000.

Съотношението между руските и украинските загуби е достигнало почти 8:1 през първата половина на 2026 г., в сравнение с между 2:1 и 3:1 през по-голямата част от войната, най-вече заради засиленото използване от украинците на дронове, което се добавя към естественото им предимство заради това, че се отбраняват.

Руската сухопътна офанзива до голяма степен е в застой, със среден темп на напредване от приблизително 50 метра на ден около Константиновка, 70 метра на ден около Покровск и 90 метра на ден около Славянск.

Основните цели на Путин, като връщането на Украйна в сферата на влияние на Русия, изглеждат все по-неизпълними. Руската агресия само затвърди независимостта на украинците.

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Украйна също така проведе настъпателни операции за първи път от 2023 г. в райони като Александривка в Днепропетровска област. Освен това пренесе войната на руска територия през 2026 г., като организира серия от удари срещу руската логистика и свързаните с войната индустрии като нефтопреработването. Украинските въоръжени сили дори удариха авиобаза "Украинка", която се намира на 6000 км от Киев, показвайки, че вече няма сигурно място в Русия. Украйна е поразила общо 20 000 цели на руска територия.

Тези удари създават оперативни предизвикателства за Русия, включително намаляване на капацитета за рафиниране на петрол, причиняват недостиг на горива, до голяма степен извадиха руския флот от войната, нарушиха логистиката и снабдителните линии, блокираха редица доставки за Крим и спряха на част от промишленото производство.

Всичко това обаче не означава, че Русия е загубила войната. Тя продължава да нанася масирани удари срещу Украйна с ракети и дронове. Освен това руските сили продължават да правят подобрения в области като електронната война и войната с дронове, създавайки оперативни и тактически предизвикателства за украинците. Например, центърът "Рубикон" за съвременни безпилотни системи - руско военно поделение, специализирано във войната с дронове, е ефективен в нанасянето на удари по украински оператори на дронове, унищожаването на тилови части и прекъсването на снабдителните линии.

А украинските удари нито са осакатили значително руската военна машина, нито са унищожили военния капацитет на Русия.

През първата половина на 2026 г. Москва съсредоточи голяма част от офанзивните си усилия върху т. нар. "крепостен пояс" от силно укрепени градове в Донецка област. От началото на август 2025 г. до началото на юни 2026 г. руските сили настъпиха към Константиновка, напредвайки с приблизително 16 километра до покрайнините, със средна скорост от около 50 метра на ден и в началото на юли обявиха, че са превзели разрушения до основи град. На север руските сили настъпиха към Славянск, изминавайки приблизително 15 километра от края на декември 2025 г. до началото на юни 2026 г., със средна скорост от около 90 метра на ден. Руските сили остават на повече от 20 километра източно от Славянск в началото на юни 2026 г.

Дори там, където Русия концентрира ресурсите си, както в двугодишната кампания, която в крайна сметка превзе Покровск, тя не е успяла да пробие отбранителните линии на Украйна и да напредне бързо. Резултатът е изтощителна война, водена в безброй малки сражения по фронт с дължина над 1000 километра, в която дори страната, държаща инициативата, напредва с исторически бавни темпове.

Руските сили в момента контролират около 118 000 квадратни километра от Украйна (приблизително 20 процента от страната), включително Крим и частите от Донбас, завладени преди 2022 г. Приблизително 75 000 квадратни километра са завзети след това. Но през 2026 г. за първи път от 2023 г. насам Русия загуби територия.

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Въпреки огромните загуби Русия продължава да атакува и Путин не е дал публични индикации, че възнамерява да спре войната. Той използва значителните човешки и индустриални резерви на страната си.

Украйна също не показва признаци на колапс, дори след години на безмилостни руски удари, но трудно може да си върне изгубените територии, защото така Русия има предимството на отбраняващата се страна.

Според Центъра за стратегически и международни изследвания най-добрата надежда на Украйна може да е патова ситуация, която да доведе до мирно споразумение или прекратяване на огъня. След Втората световна война междудържавните войни са завършвали по един от няколко начина: 30% след прекратяване на огъня, 21% поради победа на бойното поле, 16% чрез мирно споразумение и останалите по различни други причини.

За Европа и Съединените щати целта трябва да бъде постигане на мирно споразумение или, в най-лошия случай, прекратяване на огъня чрез повишаване на цената на продължителната война за Москва, смятат от Центъра за стратегически и международни изследвания и поясняват, че това означава продължаване на предоставянето на военна и икономическа помощ на Украйна и дори разширяване на количеството и качеството ѝ , както и увеличаване на икономическите санкции срещу Русия.

Руската икономика е в затруднено положение след годините на безплодни военни усилия и моментът е узрял за кампания за натиск, която обаче трябва да включва и банките в Китай, позволяващи на Русия да продължава износа на петрол и суровини, и през последните месеци, внос на горива, подчертават от Центъра за стратегически и международни изследвания.

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Горчивата ирония на войната в Украйна е, че въпреки предизвикателствата на бойното поле и икономическите уязвимости на Русия, Съединените щати и Европа не успяват да упражнят пълноценно икономически или военен натиск. А това позволява на Путин да продължи да воюва - дори когато тласка страната си към икономическа, политическа и военна бездна, добавят от Центъра за стратегически и международни изследвания.