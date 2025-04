Поройни дъждове усложняват ситуацията в Мианмар след опустошителния трус

Б роят на жертвите на земетресението с епицентър в Мианмар, разтърсило Югоизточна Азия на 28 март, вече е 3471, предаде Ройтерс, като се позова на държавни медии.

4671 са ранените, които понастоящем са подложени на лечение, според постъпилите до този момент информации, а 214 души са изчезналите на този етап.

📋 The #Deploy Team carried out surveys and data collection at temporary shelters in Minlan Ward, #Sagaing City, to assess the needs of #earthquake-affected communities and deliver timely relief assistance. pic.twitter.com/r8VjOEwbUU