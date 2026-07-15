Свят

Зеленски подкрепи Корецки за премиер на Украйна

Зеленски уволни министър-председателя Юлия Свириденко тази седмица

Николай Киров Николай Киров

15 юли 2026, 21:56
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У краинският президент Володимир Зеленски днес подкрепи шефа на държавната енергийна компания за нов министър-председател на Украйна, като обаче не даде ясен отговор относно бъдещето на министъра на отбраната в този решаващ момент от войната, предаде "Ройтерс".

Зеленски уволни министър-председателя Юлия Свириденко тази седмица, само година след встъпването ѝ в длъжност. Парламентът прие оставката ѝ вчера и се очаква утре да гласува за нейния наследник. Досега Зеленски не е дал подробни обяснения за този ход, освен че заяви, че целта е "да се освежи ръководството".

Защо Зеленски иска ново правителство

В изявление пред журналисти в Киев Зеленски заяви, че изпълнителният директор на държавната енергийна компания "Нафтогаз" - Сергий Корецки, е най-добрият кандидат за премиер, тъй като приоритетът на Украйна е подготовката за предстоящата зима.

Парламентът назначава министър-председателя и вероятно ще приеме предпочитания от Зеленски кандидат, тъй като неговата партия разполага с мнозинство, отбелязва Ройтерс.

"Приоритетите са ясни - подготовка за зимата", каза Зеленски. "Ето защо, след всички консултации, Сергий Корецки със сигурност е най-подготвеният кандидат за поста министър-председател на Украйна".

Оставката на премиера автоматично води до оставката на целия украински кабинет, което означава, че се очакват по-мащабни промени.

Особено внимание е насочено към съдбата на министъра на отбраната Михаил Федоров, доколкото сега ходът на сраженията се обръща в полза на Украйна, която провежда кампания от удари с дронове с голям обсег срещу Русия.

Тридесет и пет годишният Федоров е привърженик на технологичните иновации, който не е част от традиционния елит на министерството на отбраната и пое ръководството там преди шест месеца.

Огромна рокада в Киев: Кой ще оглави правителството

Попитан дали Федоров ще запази поста си като министър на отбраната в новото правителство, Зеленски отговори, че ще се срещне с него и ръководството на армията по-късно днес преди планираната среща с депутати от управляващата партия.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Пламен Йотински    
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