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Нощен кошмар в Киев: Масиран удар с ракети и дронове взе жертви

Сред „значителния брой“ жертви има и деца. „Врагът за пореден път умишлено взема на прицел жилищни райони и убива цивилни“, казаТимур Ткаченко, ръководител на военната администрация на Киев

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 юли 2026, 09:25
Нощен кошмар в Киев: Масиран удар с ракети и дронове взе жертви
Киев   
Източник: БТА/AP

Р уските сили предприеха масирана атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев през нощта, убивайки 13 души, съобщават официални лица, цитирани от Би Би Си (BBC).

Няколко квартала бяха евакуирани, тъй като ударите разтърсиха сгради в целия град, часове след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя „масирана“ атака.

Сред „значителния брой“ жертви има и деца, съобщи Тимур Ткаченко, ръководител на военната администрация на Киев.

„Врагът за пореден път умишлено взема на прицел жилищни райони и убива цивилни“, каза той рано в четвъртък. Министерството на отбраната на Русия твърди, че е целяло енергийни съоръжения в отговор на неотдавнашните украински удари.

В четвъртък сутринта дневната светлина донесе по-ясни кадри на кратер, който изглежда е причинен от силата на експлозиите. Тлеещи автомобили, сгради и инфраструктура също се виждаха в съседство с разрушени от бомбардировките отломки.

В града избухнаха множество пожари, а щети бяха докладвани в станция за бърза помощ в града, при което най-малко един човек е критично ранен. Пожарникарите също така гасяха пламъци, унищожаващи хотел на централен булевард.

Нощта, в която небето над Киев гореше: Болката и разрушенията след масирания удар
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руска атака Киев Украйна 2 юли
руска атака Киев Украйна 2 юли
руска атака Киев Украйна 2 юли
руска атака Киев Украйна 2 юли

През нощта бяха забелязани трасиращи огньове от системите за противовъздушна отбрана, които осветяваха небето, и се чуваха експлозии от дронове, крилати и балистични ракети.

Държавната служба за извънредни ситуации на страната съобщи, че 13 души са загинали, а повече от 30 други са ранени. До момента са спасени 34 души, съобщиха официални лица, като спасителните операции продължават на местата, които са били поразени, включително в многоетажна жилищна сграда и къщи в югоизточната част на Киев.

Посланикът на Украйна в САЩ Олха Стефанишина написа в публикация в X: „Още една ужасяваща нощ за жителите на града, които бяха принудени да я прекарат в убежища. Пожари и разрушения на цивилна инфраструктура и жилищни сгради в няколко района на града“.

Това е първият масиран ракетен удар и нападение с дронове от страна на Русия срещу Украйна от повече от две седмици насам. Русия е поразила и военни бази в Централна и Източна Украйна, според Министерството на отбраната, цитирано в руските медии.

То твърди, че е нанесло удари по украинската отбранителна и енергийна инфраструктура в отговор на неотдавнашните атаки срещу руски електроцентрали от Москва до Черно море. Атаките доведоха до рядко признание от страна на руския президент Владимир Путин, че страната му е изправена пред недостиг на гориво.

В сряда Зеленски съкрати посещението си в Дъблин, след като заяви, че са се появили нови разузнавателни данни, сочещи, че Москва планира да нанесе удар по Украйна. „Призовавам нашите хора да бъдат особено внимателни, да пазят себе си, децата си и, разбира се, семействата си“, каза той. Той добави, че руският президент Владимир Путин „от известно време подготвя този масиран удар срещу Украйна“.

Наскоро руските войски напреднаха в град Константиновка, един от последните ключови бастиони на Украйна на изток. Ако Москва подсигури града, това би осигурило вход към целия регион Донбас.

Междувременно украинските командири казват, че през тази година са си върнали повече територия, отколкото са загубили, прекъсвайки важните линии за снабдяване на Москва между руската граница и окупирания Крим. В останалата си част сухопътната война е в застой от месеци, като войските на всяка от страните са до голяма степен окопани на позициите си.

Русия контролира приблизително една пета от украинската територия, предимно завзета през първите няколко месеца от пълномащабното ѝ нахлуване през февруари 2022 г.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
Война в Украйна Руска атака Киев Ракетен удар Атака с дронове Цивилни жертви Володимир Зеленски Разрушения Противовъздушна отбрана Енергийна инфраструктура
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