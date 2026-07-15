Свят

Историческо споразумение между Лондон и ЕС, отвориха Гибралтар за преминаване без гранични проверки

Новите правила ще улеснят движението през границата с Испания и целят да сложат край на несигурността около британската територия

Василена Василева Василена Василева

15 юли 2026, 11:36
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В еликобритания и Европейският съюз официално подписаха споразумение за бъдещия статут на Гибралтар – договор, който цели да улесни движението през границата с Испания и да сложи край на дългогодишната политическа несигурност около британската отвъдморска територия.

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Документът беше подписан в Брюксел от европейския комисар по търговията Марош Шефчович, британския държавен министър по въпросите на Европа Стивън Доути, испанския министър на външните работи Хосе Мануел Албарес Буено и министър-председателя на Гибралтар Фабиан Пикардо, съобщава "Ройтерс".

Споразумението е резултат от преговори, започнали след излизането на Великобритания от Европейския съюз и свързани с необходимостта да бъде уреден специалният статут на Гибралтар след Brexit.

  • По-лесно преминаване през границата

Една от основните промени засяга свободното движение между Гибралтар и Испания.

Жителите на Гибралтар ще могат да преминават в Испания с карти за пребиваване, без да е необходимо паспортите им да бъдат подпечатвани. Испанските граждани пък ще могат да влизат с валидна лична карта, издадена от испанските власти.

Очаква се новите правила да облекчат ежедневното придвижване на хиляди хора, които живеят, работят или учат от двете страни на границата.

  • Контрол на летището

Специален режим ще се прилага за пристигащите по въздух в Гибралтар. Пътниците ще представят паспортите си както пред граничните служители на Гибралтар, така и пред испанските власти.

Великобритания планира да въведе модел, подобен на системата, която френската полиция използва на лондонската гара „Сейнт Панкрас“ за влаковете „Евростар“, при която граничният контрол се извършва предварително.

  • Дългогодишен спор за стратегическа територия

Гибралтар от векове е източник на напрежение между Лондон и Мадрид. Малката територия с площ около 6,8 кв. км се намира в южната част на Иберийския полуостров, на входа към Средиземно море, и има голямо стратегическо значение заради местоположението си.

Великобритания придобива контрола над Гибралтар с Договора от Утрехт през 1713 г., който слага край на Войната за испанското наследство. Испания обаче никога не се е отказвала от претенциите си към територията.

При референдум през 2002 г. огромното мнозинство от жителите на Гибралтар отхвърлят идеята за споделен суверенитет между Великобритания и Испания. По време на Brexit въпросът за бъдещите отношения с ЕС се превръща в един от най-сложните дипломатически казуси.

Новото споразумение не променя суверенитета над Гибралтар, но създава по-ясни правила за движението на хора и стоки и има за цел да намали напрежението между Лондон, Мадрид и Брюксел.

Редактор: Василена Василева
Източник: Елена Инджева, БТА    
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