Историческо споразумение между Лондон и ЕС, отвориха Гибралтар за преминаване без гранични проверки

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В еликобритания и Европейският съюз официално подписаха споразумение за бъдещия статут на Гибралтар – договор, който цели да улесни движението през границата с Испания и да сложи край на дългогодишната политическа несигурност около британската отвъдморска територия.

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Документът беше подписан в Брюксел от европейския комисар по търговията Марош Шефчович, британския държавен министър по въпросите на Европа Стивън Доути, испанския министър на външните работи Хосе Мануел Албарес Буено и министър-председателя на Гибралтар Фабиан Пикардо, съобщава "Ройтерс".

Споразумението е резултат от преговори, започнали след излизането на Великобритания от Европейския съюз и свързани с необходимостта да бъде уреден специалният статут на Гибралтар след Brexit.

По-лесно преминаване през границата

Една от основните промени засяга свободното движение между Гибралтар и Испания.

Жителите на Гибралтар ще могат да преминават в Испания с карти за пребиваване, без да е необходимо паспортите им да бъдат подпечатвани. Испанските граждани пък ще могат да влизат с валидна лична карта, издадена от испанските власти.

Очаква се новите правила да облекчат ежедневното придвижване на хиляди хора, които живеят, работят или учат от двете страни на границата.

Контрол на летището

Специален режим ще се прилага за пристигащите по въздух в Гибралтар. Пътниците ще представят паспортите си както пред граничните служители на Гибралтар, така и пред испанските власти.

Великобритания планира да въведе модел, подобен на системата, която френската полиция използва на лондонската гара „Сейнт Панкрас“ за влаковете „Евростар“, при която граничният контрол се извършва предварително.

Дългогодишен спор за стратегическа територия

Гибралтар от векове е източник на напрежение между Лондон и Мадрид. Малката територия с площ около 6,8 кв. км се намира в южната част на Иберийския полуостров, на входа към Средиземно море, и има голямо стратегическо значение заради местоположението си.

Великобритания придобива контрола над Гибралтар с Договора от Утрехт през 1713 г., който слага край на Войната за испанското наследство. Испания обаче никога не се е отказвала от претенциите си към територията.

При референдум през 2002 г. огромното мнозинство от жителите на Гибралтар отхвърлят идеята за споделен суверенитет между Великобритания и Испания. По време на Brexit въпросът за бъдещите отношения с ЕС се превръща в един от най-сложните дипломатически казуси.

Новото споразумение не променя суверенитета над Гибралтар, но създава по-ясни правила за движението на хора и стоки и има за цел да намали напрежението между Лондон, Мадрид и Брюксел.