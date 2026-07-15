Студентската листа изпреварва партията на Вучич в Сърбия

С ред решилите за кого ще гласуват сръбски избиратели 44,9% биха подкрепили „Студентската листа“, докато 35,7% биха дали гласа си за Сръбската прогресивна партия. Това показва ново проучване на Центъра за изследвания, прозрачност и отчетност CRTA.

Социалистическата партия на Сърбия получава 3,8% подкрепа, а останалите политически сили не преминават самостоятелно изборния праг.

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Около 12% от анкетираните остават политически неопределени, а 9% заявяват, че няма да гласуват.

Проучването е проведено между 10 и 24 юни 2026 г. чрез преки интервюта с представителна извадка от 2324 пълнолетни граждани на Сърбия. То е осъществено съвместно от CRTA и Лабораторията за демократично действие към Станфордския университет.

Протестите, започнали след рухването на козирката на железопътната гара в Нови Сад, продължават да се ползват с широка обществена подкрепа година и половина по-късно.

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Близо 60% от анкетираните подкрепят протестите, като този дял остава стабилен от април миналата година.

Почти две трети от гражданите, или 62%, са обезпокоени от употребата на полицейска сила срещу участниците в демонстрациите.

На фона на очакваните предсрочни парламентарни избори подкрепата за протестите все по-ясно се превръща в потенциални гласове за Студентската листа, заключават авторите на изследването.