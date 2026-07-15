Фон дер Лайен в Киев: ЕС подготвя нови мерки за отбраната на Украйна

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П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев за разговори с украинския президент Володимир Зеленски и представители на украинското ръководство. Основен акцент в посещението ѝ са новите инициативи за засилване на сътрудничеството между отбранителните индустрии на Европейския съюз и Украйна.

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Това е 11-ото посещение на Фон дер Лайен в украинската столица след началото на руската пълномащабна инвазия през февруари 2022 г. Визитата идва в момент, когато Киев работи за разширяване на собственото военно производство и търси по-дълбока интеграция с европейските партньори в сферата на отбраната.

„Това е специален момент. Украйна изгради силна военна инерция. Тенденцията се обръща“, написа председателят на Европейската комисия в социалната мрежа X.

Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.



It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.



I will announce new initiatives to integrate our defence industries.



So we can produce more, and faster.



We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026

Нови инициативи за общо производство

По думите на Фон дер Лайен Европейската комисия подготвя нов пакет от мерки, които ще позволят по-тясно обвързване на европейската и украинската отбранителна индустрия.

„Ще обявя нови инициативи за интегриране на нашите отбранителни индустрии, така че да можем да произвеждаме повече и по-бързо“, заяви тя.

Очаква се предложенията да бъдат насочени към увеличаване на производството на въоръжение и боеприпаси, ускоряване на доставките за Украйна и засилване на капацитета на европейската отбранителна индустрия.

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На дневен ред са и членството в ЕС и подготовката за зимата

По време на разговорите със Зеленски ще бъдат обсъдени още напредъкът на Украйна по пътя към членство в Европейския съюз, дългосрочната европейска подкрепа и подготовката на страната за предстоящия зимен сезон на фона на продължаващата война.

През последните месеци Русия засили атаките срещу украинската енергийна инфраструктура, което превръща подготовката за зимата в един от основните приоритети на украинските власти и европейските им партньори.

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Символично посещение в Деня на украинската държавност

Визитата на председателя на Европейската комисия съвпада с Деня на украинската държавност – национален празник, който отбелязва повече от хилядолетната история на украинската държава и е свързан с покръстването на Киевска Рус от княз Владимир Велики през 988 година.

След началото на руската инвазия празникът придоби още по-силно символично значение, превръщайки се в израз на украинската независимост и стремеж към европейско бъдеще.

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В рамките на посещението се очаква президентът Володимир Зеленски да удостои Урсула фон дер Лайен с новоучредения Орден на Европа. Отличието се връчва на личности с принос за европейската интеграция на Украйна, укрепването на нейната устойчивост и защитата на демократичните ценности и сигурността на континента.