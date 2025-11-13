Свят

За първи път лидерите на САЩ, Русия и Китай, няма да присъстват на срещата на върха на Г-20

Тръмп планираше да бъде представляван от вицепрезидента Джей Ди Ванс, но наскоро заплаши да бойкотира форума

13 ноември 2025, 22:58
За първи път лидерите на САЩ, Русия и Китай, няма да присъстват на срещата на върха на Г-20
Източник: AP/БТА

К итайският президент Си Цзинпин отмени участието си във форума Г-20 в Южна Африка на водещите световни икономики. Преди това колегите му от САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин също обявиха, че няма да присъстват, предаде ДПА

Според китайското Министерство на външните работи, премиерът Ли Цян ще представлява Пекин на форума.

Това означава, че за първи път от създаването на Групата президентите на трите най-могъщи страни от Г-20 – САЩ, Русия и Китай, няма да присъстват на годишната ѝ среща на върха.

Русия ще бъде представлявана от заместник-началника на президентската администрация Максим Орешкин.

Тръмп планираше да бъде представляван от вицепрезидента Джей Ди Ванс, но наскоро заплаши да бойкотира форума, защото обвинява Южна Африка в убийства на бели фермери и незаконно конфискуване на земята им. Той не предостави никакви доказателства за това.

Китай се обяви против изключването на Русия от Г-20

Г-20 се състои от 19 държави, плюс Европейския и Африканския съюз. В числото на членовете влизат големи западни демокрации като САЩ, Германия и Великобритания, но и авторитарни държави като Русия, Китай и Саудитска Арабия.

Германският канцлер Фридрих Мерц планира да присъства на срещата, която е двудневна и е предвидено да се състои на 22 и 23 ноември.

Източник: БТА, Денис Киров    
Г-20 Си Цзинпин Владимир Путин Доналд Тръмп Южна Африка Среща на върха
