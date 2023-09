Полша, Унгария и Словакия наложиха едностранно забрана на вноса на украинско зърно

П олша, Унгария и Словакия - три граничещи с Украйна държави от Европейския съюз - наложиха едностранно забрана на вноса на зърно от бившата съветска република, нападната от Русия, предаде Ройтерс, като се позова на техни официални изявления.

Решенията бяха оповестени веднага след като Европейската комисия съобщи тази вечер, че няма да удължи временните ограничения за земеделския внос от бившата съветска република, чието действие изтича днес в полунощ. Броени минути след това Полша първа обяви, че ще удължи едностранно забраната за внос на украинско зърно.

Малко след това Унгария наложи едностранно забрана на вноса от Украйна на 24 селскостопански продукта, включително на зърното, предаде Ройтерс, цитирайки правителствен указ.

