Полша отмени граничния контрол по границата си със Словакия

П олша официално прекрати днес временния контрол по границата си със Словакия, предаде ДПА, като уточни, че Варшава въведе проверките миналата година в опита си да ограничи нелегалната миграция.

Разпоредената от полското правителство, оглавявано от премиера Доналд Туск, отмяна на проверките влезе в сила в полунощ, информираха полската новинарска агенция ПАП и полския частен канал ТВН24.

Германия удължава контрола по границите с Чехия, Швейцария и Полша

"Решението за отмяна на проверките беше обусловено от стабилизацията на ситуацията с мигрантите по така наречения Балкански маршрут и изчезването на заплахата за незаконна миграция на полско-словашката граница", заяви в петък полското вътрешно министерство.

Poland to end extended border controls with Slovakia at midnight on Saturday https://t.co/ghAo1pAYbi pic.twitter.com/kFklPom3Gt