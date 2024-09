Politico: Захариева е изборът на Фон дер Лайен за комисар на България

Е катерина Захариева е изборът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за български еврокомисар, съобщава Politico.

Според изданието тя ще получи ресор справяне с кризите и хуманитарна помощ.

