ЕК: Постигането на равно разпределение на новите еврокомисари по пол е политическа цел

П остигането на равно разпределение по пол на новите еврокомисари е политическа цел, заяви днес на пресконференция говорител на Европейската комисия. Той уточни, че все още работата по съставянето на списъка с бъдещите еврокомисари и разпределението на техните задачи не е приключила.

Фон дер Лайен очаква 10 жени еврокомисари

Говорителят добави, че председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще се отзове на поканата на ръководството на Европейския парламент за разговор по тези въпроси следващата седмица. По неговите думи засега не може да се каже дали на този разговор ще бъде представено завършеното предложение за новия състав на ЕК. Фон дер Лайен ще представи списъка, когато е готов, първо на ЕП, допълни той.

