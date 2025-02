Скръб заля Израел: „Хамас“ връща телата на майка и двете ѝ деца

„Хамас“ трябва да прехвърли на Израел телата на четирима заложници, държани в Газа, откакто бяха заловени живи при нападението на групировката срещу Израел на 7 октомври 2023 г., съобщава Би Би Си (BBC).

Съобщава се, че те включват

майка и две деца от семейство Бибас, чиято неизвестна съдба вълнуваше Израел оттогава.

Най-малкото дете Кфир беше само на девет месеца. „Хамас“ казва, че четвъртото тяло е на Одед Лифшиц, 84, ветеран и активист за мир.

Това ще отбележи първия път, когато групата ще предаде мъртви заложници от началото на примирието миналия месец. Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че „сърцето на цялата нация е разкъсано“, добавяйки, че Израел си има работа с „чудовища“.

Шестима живи заложници трябва да бъдат освободени в събота.

Новината – макар и непотвърдена от израелското правителство – че Шири Бибас, на 33 години, и нейните синове (които сега биха били на пет и две години) са мъртви, предизвика изблик на скръб в цялата страна. Правителството казва, че ще потвърди имената на загиналите само след съдебномедицински експертизи.

В изявление семейство Бибас в Израел каза, че е „в смут“, добавяйки, че „докато не получим окончателно потвърждение, нашето пътуване не е приключило“.

Every college kid who marched for a ceasefire.



Every celebrity who wore a handprint pin.



Every politician who demanded more aid.



Every person who screamed that basic humanity was on the line.



Will you FINALLY use your voice for Shiri, Ariel, and Kfir Bibas? pic.twitter.com/C3a2muMqvH