Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

П олетите бяха преустановени на главното летище в белгийската столица Брюксел след забелязан дрон.

Безпилотният апарат е видян малко преди 21:00 ч. българско време. Летищните власти са реагирали като са спрели всички пристигащи и заминаващи полети.

„Поради съображения за сигурност, засега целият въздушен трафик е спрян“, каза говорителят на белгийския регулатор на въздушното движение. Всички пристигащи полети са пренасочени към Лиеж.

Инцидентът е поредният от поредица забелязани дронове в цяла Европа, които предизвикаха опасения за сигурността и нарушиха въздушния транспорт. На 31 октомври летище Берлин-Бранденбург също пренасочи полети след сигнал за дрон.

Макар това да е първото съобщение за дронове над летището в Брюксел, по-рано този месец над няколко белгийски военни бази бяха забелязани подозрителни безпилотни летателни апарати. Министърът на отбраната Тео Франкен заяви, че се смята, че тези дронове са се опитвали да шпионират изтребители и складове за боеприпаси.