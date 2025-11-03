Свят

Дрон затвори летище Бремен за час, тревога за въздушния трафик

Първоначално не е станало ясно кой контролира дрона

3 ноември 2025, 09:43
Дрон затвори летище Бремен за час, тревога за въздушния трафик
Източник: iStock/Guliver Images

П олетите на летището в германския град Бремен бяха временно преустановени, след като тази вечер в близост до аеропорта беше забелязан дрон, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Дронът е бил забелязан около 19:30 ч. местно време (20:30 ч. българско време), което е довело до незабавно спиране на полетите, съобщи говорител на полицията. Въздушният трафик е бил възобновен около един час по-късно, добави той.

Първоначално не е станало ясно кой контролира дрона.

Според местния новинарски сайт „Отвън и отвътре“ (buten und binnen), полет от Лондон е трябвало да бъде пренасочен към Хамбург поради прекъсването, а полет за Лондон не е могъл да излети навреме.

Инцидентът се случва, след като в петък полетите на международното летище в Берлин бяха преустановени за около два часа след забелязване на дрон. Броят на инцидентите с дронове с неизвестен произход се увеличава в Германия и извън нея.

Операциите на второто по големина летище в Германия в Мюнхен бяха прекъснати в началото на октомври поради забелязване на дронове.

Дроновете са забранени в радиус от 1,5 километра от германските летища, за да се предотврати смущаване на полетите. Забелязването им може да доведе до частично или пълно преустановяване на операциите, а незаконните полети в близост до летища се третират като опасна намеса в гражданската авиация и могат да бъдат строго наказвани. Дронове наскоро причиниха и временното затваряне на няколко датски летища, припомня ДПА.

По темата

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
дрон летище Бремен преустановени полети Германия въздушен трафик инциденти с дронове забранени зони летищна сигурност авиация нарушения
