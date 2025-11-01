Свят

Дрон предизвика хаос на летището в Берлин

Очевидец е съобщил, че е видял дрон в района на летището. Летателният апарат обаче не е бил открит след сигнала

1 ноември 2025, 07:15
Източник: Thinkstock/Guliver

Р едица полети закъсняха или бяха отклонени на летището „Бранденбург-Берлин“  в германската столица в петък, след като в района му беше забелязан неидентифициран дрон, съобщи ДПА, като се позовава на властите.

Полети за Базел, Осло и Барселона не са успели да излетят.

Полет от Лондон е бил отклонен за Хамбург. Разписанието на летището показва, че полети от Стокхолм, Анталия и Хелсинки също са били насочени към други летища. 

Говорител на полицията е казал, че

очевидец е съобщил, че е видял дрон в района на летището. Летателният апарат обаче не е бил открит след сигнала.

Подобни инциденти все по-често създават проблеми за самолетния трафик в Германия. В началото на октомври неидентифицирани дронове за кратко прекъснаха движението на самолетите и на летището в Мюнхен – второто най-голямо в страната.

Източник: БТА/Петър Къдрев    
