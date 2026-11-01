Свят

Погром във Франкфурт: Разбити витрини, разграбени магазини и коктейли „Молотов“

Участници в безредиците нападнаха търговски обекти и хвърляха коктейли „Молотов“ по служители на спешните служби. Полицията използва водни оръдия, за да разпръсне демонстрацията

1 ноември 2026, 07:35
„Ядохме трева“: Изтощени от глад жители на Олешки разказват за оцеляването под руска окупация

„Ядохме трева“: Изтощени от глад жители на Олешки разказват за оцеляването под руска окупация
Северна Корея изпита нова бойна глава за тактическа балистична ракета

Северна Корея изпита нова бойна глава за тактическа балистична ракета
ФБР обвини КНДР за кражбата на милиарди долари от Binance - най-голямата хакерска атака в историята

ФБР обвини КНДР за кражбата на милиарди долари от Binance - най-голямата хакерска атака в историята
Евакуираните жители на град Олешки пристигнаха в Украйна

Евакуираните жители на град Олешки пристигнаха в Украйна
Нови разкрития за Хари Худини: Умрял ли е наистина кралят на магията навръх Хелоуин

Нови разкрития за Хари Худини: Умрял ли е наистина кралят на магията навръх Хелоуин
Добри новини след инцидента край Одрин: Всички ранени българи са изписани и пътуват за Русе

Добри новини след инцидента край Одрин: Всички ранени българи са изписани и пътуват за Русе
Болсонаро: Не съм напуснал родината си, за да избягам от преследване

Болсонаро: Не съм напуснал родината си, за да избягам от преследване
Ще преобърне ли влаковата катастрофа в Испания предизборната кампания (ОБЗОР)

Ще преобърне ли влаковата катастрофа в Испания предизборната кампания (ОБЗОР)
  • Безредици избухнаха във Франкфурт по време на младежки протест, като участници разбиха витрини, ограбиха магазини и хвърляха коктейли „Молотов“ по спешните служби.
  • Няколко полицаи бяха ранени, а демонстрацията беше разпръсната с водни оръдия след нападения с камъни и пиратки.
  • Протестите с искания за по-добро образование и социална справедливост се проведоха в над 30 германски града.

400 демонстранти задържани във Франкфурт

Участници в безредици разбиха витрини и разграбиха магазини в центъра на германския град Франкфурт вчера, предаде ДПА, като допълни, че насилието е продължило и след като полицията е разпръснала демонстрация.

Няколко души нахлуха с взлом в магазини и откраднаха спортни обувки и други стоки, съобщиха журналисти от агенцията, станали очевидци на случващото се. Атакуван е бил и специализиран магазин за огнестрелно оръжие.

Полицията във финансовия център на Германия потвърди, че витрините на няколко търговски обекта са били разбити.

Участници в безредици трошат витрини на магазини в центъра на германския град Франкфурт, 31 октомври 2026 г.
Участници в безредици трошат витрини на магазини в центъра на германския град Франкфурт, 31 октомври 2026 г. Източник: БТА

Коктейли "Молотов" се хвърлят и по служителите на спешните служби, казаха нейни представители.

По данни на полицията групи, участващи в насилието, продължили да безчинстват в центъра на града дори след като демонстрацията била разгонена заради многократни нападения срещу служителите на реда.

В района беше разположен значителен полицейски контингент, особено около основната търговска улица в града - "Цайл", където избухна хаос.

Участници в безредици трошат витрини на магазини в центъра на германския град Франкфурт, 31 октомври 2026 г.
Участници в безредици трошат витрини на магазини в центъра на германския град Франкфурт, 31 октомври 2026 г. Източник: БТА

По-рано вчера няколко полицаи бяха ранени, след като демонстранти мятаха по тях пиратки, съобщи вътрешният министър на провинция Хесен Роман Позек.

Полицията използва водни оръдия и разпръсна демонстрацията след поредица от нападения с камъни и пиратки.

Насилието избухна по време на младежки протест с искания за по-добро образование, мерки за облекчаване на последиците от поскъпването на живота и по-голяма социална справедливост. Демонстрации, предимно мирни, се състояха в повече от 30 германски града.

Източник: БТА    
Безредици Франкфурт Германия Протест Насилие Полиция Коктейли Молотов Грабежи Задържани демонстранти Социална справедливост
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Избирателната активност на балотажа към 11:00 ч. по данни на

Избирателната активност на балотажа към 11:00 ч. по данни на "Мяра"

Невиждан шок на Хелоуин: Хайди Клум се появи като... отрязана човешка ръка

Невиждан шок на Хелоуин: Хайди Клум се появи като... отрязана човешка ръка

Тежката катастрофа край Костинброд: Загинал е шофьорът на леката кола, тялото му е открито овъглено

Тежката катастрофа край Костинброд: Загинал е шофьорът на леката кола, тялото му е открито овъглено

Изкусителна и дяволски секси: Ирина Шейк зашемети с провокативна визия за Хелоуин

Изкусителна и дяволски секси: Ирина Шейк зашемети с провокативна визия за Хелоуин

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Наистина ли хибридните двигатели се износват по-бързо

Наистина ли хибридните двигатели се износват по-бързо

carmarket.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 1 ден
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 1 ден
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 1 ден
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Илияна Йотова: Нека дъждът не спира хората да упражнят правото си на глас

Илияна Йотова: Нека дъждът не спира хората да упражнят правото си на глас

България Преди 36 минути

Илияна Йотова гласува с машина в столицата, коментира бюджета и призова за висока избирателна активност въпреки лошото време

„Не исках да нараня никого“: Проговори холивудската звезда, вилняла на борда на самолет

„Не исках да нараня никого“: Проговори холивудската звезда, вилняла на борда на самолет

Свят Преди 46 минути

Селма Блеър публикува емоционално видео след ареста си за нападение над медицинско лице, а адвокатите ѝ обвиниха пропуснати лекарства

Откритият в Сахара метеорит "Тегаза 001" се оказа една от най-старите скали от Марс

Откритият в Сахара метеорит "Тегаза 001" се оказа една от най-старите скали от Марс

Любопитно Преди 59 минути

Червеникави метеоритни фрагменти, намерени в Сахара, се оказаха 4,1-милиардна „машина на времето“ от Марс, доказваща наличието на изобилна вода и процес найновото ѝ изпаряване в Космоса в зората на планетата

<p>Скъп обходен път за руската пшеница: Москва тества износ през Арктика</p>

Русия е принудена да изнася зърно през Арктика на фона на продължаващите инциденти в Черно море

Свят Преди 1 час

Земеделските производители изнасят продукцията си през пристанища на хиляди километри от местата, където е отгледана, което увеличава разходите за чуждестранните купувачи

Раду от „Игри на волята“ за предателствата, доверието и отношенията извън Арената

Раду от „Игри на волята“ за предателствата, доверието и отношенията извън Арената

Любопитно Преди 1 час

Изнервен избирател скъса разписката от машината, хвърли я на земята

Изнервен избирател скъса разписката от машината, хвърли я на земята

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в избирателна секция № 49 в новозагорското село Еленово

Костадин Костадинов

Костадин Костадинов упражни правото си на глас

България Преди 1 час

Отказът от политически дебати отказа хората да гласуват, каза Костадинов

Гюров: Гласувах за една сигурна, стабилна и европейска България

Гюров: Гласувах за една сигурна, стабилна и европейска България

България Преди 1 час

Той призова гражданите да излязат и да упражнят своя вот

Зендая изуми феновете с култов тоалет на Хали Бери от 2000 г. за Хелоуин

Зендая изуми феновете с култов тоалет на Хали Бери от 2000 г. за Хелоуин

Любопитно Преди 1 час

За тазгодишния Хелоуин Зендая отново зашемети феновете си, превъплъщавайки се в холивудската си икона Холи Бери. Актрисата пресъздаде емблематичния тоалет, с който звездата блесна на червения килим през 2000 г.

Георги Кандев упражни правото си на глас

Георги Кандев: Призовавам всички да гласуват за бъдещето

България Преди 1 час

,

"Дойдох като себе си": Доналд Тръмп иронизира скъпите костюми на Хелоуин

Любопитно Преди 2 часа

На шумно Hелоуин парти в Мар-а-Лаго Доналд Тръмп се появи без маска, заявявайки пред репортерите: „Дойдох като себе си“. Президентът се подигра с богаташите, които прекарват часове в подготовка

Тревoга в Румъния: Вдигнаха F-16 заради дронове край границата

Тревoга в Румъния: Вдигнаха F-16 заради дронове край границата

Свят Преди 2 часа

Румънските военновъздушни сили вдигнаха по тревога и хеликоптер IAR-330 SOCAT. RO-Alert беше задействан в шест окръга в североизточната част на страната

<p>Фалшива огърлица за 10 000 евро и фатален край: Какво се знае за убийството на Олга в Кипър</p>

Фалшива огърлица за 10 000 евро и фатален край: Какво се знае за убийството на Олга Василиева в Кипър

Свят Преди 2 часа

Финансови разногласия, предполагаема измама с бижу и опит за напускане на страната - какво разкриват кипърските медии за случая, разтърсил Лимасол

Секции без ток и проблеми с машините: ЦИК с информация за началото на изборния ден

Секции без ток и проблеми с машините: ЦИК с информация за началото на изборния ден

България Преди 2 часа

Има и множество промени в съставите на секционните избирателни комисии (СИК)

415 сигнала за изборни нарушения са получени към 8:00 ч. в МВР

415 сигнала за изборни нарушения са получени към 8:00 ч. в МВР

България Преди 2 часа

От тях 305 са за купуване на гласове, 34 - за неправомерна агитация, един - за корпоративен вот, а останалите 75 са за други нарушения, свързани с изборния процес

Ивайло Мирчев: Гласувах за свободна, европейска и демократична България

Ивайло Мирчев: Гласувах за свободна, европейска и демократична България

България Преди 3 часа

Според него страната се нуждае от проевропейски президент за следващите 5 години

Всичко от днес

От мрежата

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg
1

Циклон с интензивни есенни дъждове

sinoptik.bg
1

"Не се сърди, човече" в теснолинейката

sinoptik.bg

Раду от „Игри на волята“ за загубата с Пелипенко и напрежението с Рълев

Edna.bg

Бруклин Бекъм защити любовта си към Никола Пелц: Обсебен съм от жена си и не ми пука

Edna.bg

Избирателната активност на балотажа към 11:00 ч.

Nova.bg

За какво гласуват политиците днес

Nova.bg