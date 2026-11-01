Погром във Франкфурт: Разбити витрини, разграбени магазини и коктейли „Молотов“

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Безредици избухнаха във Франкфурт по време на младежки протест, като участници разбиха витрини, ограбиха магазини и хвърляха коктейли „Молотов“ по спешните служби.

Няколко полицаи бяха ранени, а демонстрацията беше разпръсната с водни оръдия след нападения с камъни и пиратки.

Протестите с искания за по-добро образование и социална справедливост се проведоха в над 30 германски града.

400 демонстранти задържани във Франкфурт

Участници в безредици разбиха витрини и разграбиха магазини в центъра на германския град Франкфурт вчера, предаде ДПА, като допълни, че насилието е продължило и след като полицията е разпръснала демонстрация.

Няколко души нахлуха с взлом в магазини и откраднаха спортни обувки и други стоки, съобщиха журналисти от агенцията, станали очевидци на случващото се. Атакуван е бил и специализиран магазин за огнестрелно оръжие.

Полицията във финансовия център на Германия потвърди, че витрините на няколко търговски обекта са били разбити.

Участници в безредици трошат витрини на магазини в центъра на германския град Франкфурт, 31 октомври 2026 г. Източник: БТА

Коктейли "Молотов" се хвърлят и по служителите на спешните служби, казаха нейни представители.

По данни на полицията групи, участващи в насилието, продължили да безчинстват в центъра на града дори след като демонстрацията била разгонена заради многократни нападения срещу служителите на реда.

В района беше разположен значителен полицейски контингент, особено около основната търговска улица в града - "Цайл", където избухна хаос.

Участници в безредици трошат витрини на магазини в центъра на германския град Франкфурт, 31 октомври 2026 г. Източник: БТА

По-рано вчера няколко полицаи бяха ранени, след като демонстранти мятаха по тях пиратки, съобщи вътрешният министър на провинция Хесен Роман Позек.

Полицията използва водни оръдия и разпръсна демонстрацията след поредица от нападения с камъни и пиратки.

Насилието избухна по време на младежки протест с искания за по-добро образование, мерки за облекчаване на последиците от поскъпването на живота и по-голяма социална справедливост. Демонстрации, предимно мирни, се състояха в повече от 30 германски града.