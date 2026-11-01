Давате повече данни на AI, отколкото осъзнавате

Х ората все повече осъзнават, че компаниите, занимаващи се с изкуствен интелект, се нуждаят от огромни количества информация, за да обучават своите модели. По-малко очевиден е фактът, че голяма част от тази информация произтича от обичайната интернет активност.

Публикации в социалните мрежи, снимки, коментари, отзиви за продукти и дори наглед незначителни взаимодействия могат да станат част от масивите от данни, използвани за разработването на системи с изкуствен интелект. В много случаи потребителите са приели съответните общи условия или настройки за поверителност, без напълно да разбират какво означават те.

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Макар че големите скандали, свързани със събирането на данни (data scraping), често доминират в технологичните новини, много интернет потребители дори не подозират колко често неволно се отказват от контрола върху личните си данни. Често си представяме събирането на данни като злонамерен пробив или тайна операция. В действителност обаче потребителите редовно дават съгласието си за извличане на данни от системи с изкуствен интелект чрез ежедневните си дигитални навици, скрити настройки на платформите и правни споразумения, заровени дълбоко в условията за ползване, отбелязва How-to Geek.

Един от най-очевидните примери са социалните мрежи. Снимка, качена в публичен профил, коментар във форум за дискусии или публикация в публично достъпен акаунт могат да бъдат събрани от автоматизирани уеб роботи (т.нар. „уеб краулери“). Тези програми систематично посещават уебсайтове и извличат информация, като създават огромни масиви от данни, които по-късно могат да бъдат използвани за обучение на изкуствен интелект.

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Много потребители смятат, че когато направят нещо публично в социалните мрежи, това просто означава, че позволяват на други хора да го виждат. Публичната достъпност обаче улеснява и автоматизираното събиране на данни. Дори изтриването на стара публикация не гарантира, че копията, които вече са били събрани от трети страни, ще изчезнат.

Друг начин е познатото споразумение, което се появява всеки път, когато някой създаде акаунт или започне да използва нова услуга. Политиките за поверителност и условията за ползване могат да включват клаузи, позволяващи на компаниите да използват клиентско съдържание, взаимодействия или друга информация, за да подобрят своите продукти, включително функции, задвижвани от изкуствен интелект. Формулировката не винаги е ясна.

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Потребителите може да се съгласяват с обработка на данни, която надхвърля първоначално очакваното от тях при регистрацията. Някои платформи също така актуализират политиките си, когато въвеждат нови продукти с изкуствен интелект, което означава, че акаунт, създаден преди години, вече може да работи при различни условия за използване на данни, но малцина реално четат съобщението за новите промени и просто приемат машинално.

Предоставянето на обратна връзка към чатбот с изкуствен интелект изглежда безобидно. Кликването върху бутон „палец нагоре“ или „палец надолу“, докладването на неправилен отговор или изпращането на разговор за преглед може да помогне за подобряване на услугата. В зависимост от политиките и настройките на доставчика обаче, изпратената обратна връзка и свързаните с нея разговори могат да бъдат използвани за подобряване на бъдещи модели.

Това е особено важно, защото хората все по-често споделят лична информация с асистенти с изкуствен интелект, понякога включително чувствителни подробности, които никога не биха публикували в социалните медии. Потребителите трябва да разберат дали техните разговори се съхраняват, преглеждат или отговарят на условията за обучение на модели, преди да третират чатбот като личен дневник. Често безплатните версии имат по-ниски нива на ограничения, докато платените дават повече възможности за контрол кои данни да се използват и как.

AI услугите все по-често се свързват с електронна поща, облачни хранилища, социални мрежи и приложения за продуктивност. Предоставянето на достъп до даден акаунт на такова приложение може да разкрие информация, която надхвърля обхвата на конкретната заявка или задача, предвидена първоначално от потребителя.

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Това не означава автоматично, че свързаната услуга събира и използва всички налични данни за обучение на AI. Въпреки това, предоставените разрешения и политиките на доставчика относно данните определят до каква информация може да се осъществи достъп и как тя може да бъде обработвана. Разрешенията с широк обхват изискват особено внимателно разглеждане.

Публикации в блогове, снимки, статии и други материали в лични уебсайтове, могат да бъдат открити от уеб роботи. Собствениците на сайтовете може да имат ограничен контрол върху това кой събира публично достъпно съдържание, въпреки че технически мерки като инструкции robots.txt и услуги за блокиране на роботи могат да помогнат за ограничаване на достъпа.

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Важното разграничение е, че приемането на условията на платформата не е същото като даването на правно валидно съгласие за всяко последващо използване на лична информация. Службата на комисаря по информацията на Обединеното кралство например казва, че разработчиците на AI, които разчитат на законни интереси за лични данни, извлечени от мрежата, трябва да отговарят на специфични правни тестове, включително необходимост и балансиране на правата на хората с интересите на компанията. В крайна сметка интернет е изграден около споделянето на информация, но AI е променил мащаба и потенциалните последици от това споделяне.