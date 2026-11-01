Как да подадем сигнал за нарушения по време на изборите

П редприети са мерки за опазване на обществения ред, осигуряване на пожарната безопасност и нормалното протичане на изборния ден на територията на Софийска област, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР - София. Всички секции са под полицейска охрана.

МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ при областната дирекция ще работят и днес от 8:30 до 19:00 часа. Те ще издават удостоверения за изгубени, откраднати, повредени или унищожени лични карти, както и за документи с изтекъл срок на валидност, за да могат гражданите да упражнят избирателните си права, съобщиха още от полицията.

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Служителите на Министерството на вътрешните работи ще се намесят за възстановяване на реда при необходимост и след съответно решение на избирателната комисия.

Гражданите могат да подават сигнали за нарушения, свързани с нормалното протичане на изборния процес и компетентността на МВР, на денонощната телефонна линия на министерството – 02/90 112 98, и на електронната поща izbori@mvr.bg. За Софийска област сигнали се приемат и на телефон 02/982-50-93 и на електронната поща odmvr-sofia@mvr.bg, съобщиха от ОДМВР – София.

В Софийска област право на глас имат 190 472 души.