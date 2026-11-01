Кой празнува имен ден днес

Н а 1 ноември православната църква почита паметта на светите безсребърници и чудотворци Козма и Дамян, както и на мъчениците Яков Костурски, йеродякон Яков и монах Дионисий.

Светите Козма и Дамян - лечителите безсребърници

Светите братя Козма и Дамян били родом от римската провинция Азия, в западната част на Мала Азия. Майка им рано останала вдовица, но посветила живота си на християнското възпитание на двете си деца.

Козма и Дамян били образовани и трудолюбиви младежи. Изучили различни науки, но най-силно ги привличала медицината. Водени от любов и милосърдие към страдащите, те лекували болните без да искат заплащане. Затова получили прозвището „безсребърници“.

Братята отказвали всякакви пари и подаръци от хората, които лекували. Следвали Христовите думи към апостолите: „Проповядвайте и казвайте, че се приближи царството небесно; болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте!“.

Така Козма и Дамян посветили живота си на помощта към ближните и се прославили със своето смирение и милосърдие.

Мъчениците Яков Костурски, Яков и Дионисий

На същата дата църквата почита и паметта на свети Яков Костурски и неговите ученици – йеродякон Яков и монах Дионисий.

Свети Яков бил роден през втората половина на XV век в българското село Горенци, Костурско, днес Корисос в Гърция. Произхождал от заможно семейство и се занимавал със скотовъдство.

След среща с бившия цариградски патриарх свети Нифонт той решил да раздаде имуществото си на бедните и да се посвети на монашески живот. Замонашил се в светогорския манастир „Дохиар“, където прекарвал дните си в труд и молитва.

По-късно се върнал в родния си край и започнал да проповядва християнската вяра сред местното население. Дейността му обаче предизвикала недоволство сред някои духовници. След отправени срещу него обвинения Яков и двамата му ученици били заловени от османските власти и отведени в Одрин.

Тримата били подложени на жестоки мъчения и осъдени на смърт чрез обесване. Свети Яков починал още в затвора, но османските власти обесили тялото му. На 1 ноември 1520 г. били обесени и неговите ученици Яков и Дионисий.

На 1 ноември имен ден празнуват хората с името Аргир. То произхожда от гръцката дума за сребро и е свързано с прозвището на светите Козма и Дамян - безсребърници.