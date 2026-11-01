Тръмп: Унищожихме почти целия военен потенциал на Иран, остават ни още един-два обекта

САЩ са унищожили голяма част от военния потенциал на Иран, но остават още „един-два обекта“, с които Вашингтон трябва да се справи. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Франс прес (АФП).

Тръмп: Иран може да бъде унищожен за една нощ, утре

Пред журналисти в резиденцията си „Мар а Лаго“ във Флорида Тръмп коментира преговорите с Иран за прекратяване на войната, започнала с ударите на САЩ и Израел в края на февруари. По думите му разговорите „вървят добре“, но той предупреди, че Техеран „не е особено надежден“.

Американският президент повтори, че Вашингтон не бърза с предприемането на нови военни действия, тъй като иранските въоръжени сили и ядрената програма на страната вече са понесли тежки поражения.

„Унищожихме флота им, унищожихме военновъздушните им сили, унищожихме противовъздушната им отбрана, унищожихме почти цялото военно оборудване, което имат, разрушихме голяма част от производствения им капацитет. Унищожихме ядрените им възможности. Остава ни да се заемем, бих казал, с един-два обекта, но можем да направим това за 10 минути. Планираме го“, заяви Тръмп в отговор на журналистически въпроси.

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Той посочи и планината Пикакс, известна в Иран като Куланг, като възможна цел. Става дума за район, в който се предполага, че има подземен ядрен комплекс.

„Можем да направим всичко това много бързо“, добави американският президент.