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Учените установиха: Носителите на тази кръвна група са с по-висок риск от диабет

Мащабно проучване установи, че хората с определена кръвна група имат с 28% по-висок риск от развиване на заболяването, но начинът на живот остава решаващ

1 ноември 2026, 07:10
Учените установиха: Носителите на тази кръвна група са с по-висок риск от диабет
Източник: iStock/Getty Images

Р азличните кръвни групи не само определят коя кръв е съвместима за преливане, но могат да бъдат и важен индикатор за здравословното ни състояние. Според ново обобщаващо проучване, предвождано от епидемиолога Фанг-Хуа Лю от Медицинския университет в Шънйанг, хората с кръвна група B (трета кръвна група) - както положителна, така и отрицателна - са изложени на малко по-висок риск от развитие на захарен диабет тип 2.

Учените са направили мащабен „чадърен преглед“ (umbrella review), анализирайки над 51 систематични метаанализа, обхващащи цели 270 потенциални връзки между кръвните групи и различни заболявания. След строги статистически тестове за надеждност, единствената връзка, която категорично се потвърждава, е тази между кръвна група B и диабет тип 2.

Колко по-висок е рискът и какво означава това?

Статистиката показва, че при хората с кръвна група B рискът е с около 28% по-висок в сравнение с останалите кръвни групи (A, AB и O).

Въпреки че това число изглежда смущаващо, изследователите подчертават, че този фактор е сравнително малък на фона на основните причинители на заболяването - храненето, теглото и физическата активност.

„Кръвната група е просто още едно парче от пъзела. Тя не определя съдбата ви, тъй като ежедневните навици имат много по-голяма тежест“, категорични са учените.

За сравнение:

  • Консумацията на едва 50 грама обработено месо на ден (колбаси, кренвирши, салами) увеличава риска от диабет тип 2 с 37%.
  • Заседналият начин на живот и липсата на движение повишават риска с драстичните 112%.
  • Наднорменото тегло остава един от най-силните и опасни рискови фактори в медицината.

Каква е биологичната причина?

Учените все още изследват точния механизъм, който свързва захарите и протеините по повърхността на червените кръвни клетки с метаболизма на глюкозата. Проучване от 2025 г. подсказва, че отговорът може да се крие в чревния микробиом и начина, по който специфичните антигени на кръвна група B взаимодействат с бактериите в стомашно-чревния тракт.

Впреки че не можете да промените кръвната си група, знанието, че носите кръвна група B, е добър повод да обърнете по-сериозно внимание на диетата си, спортните си навици и нивата на захар в кръвта при годишните си профилактични прегледи.

Източник: sciencealert    
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