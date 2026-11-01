Какво проверява полицията при акция „Зима“ и какви са изискванията за гумите?

В цялата страна започва акция „Зима“ с проверки на автомобили, шофьори и пешеходци.

Полицията ще следи за изправността на светлините, чистачките и гумите, които трябва да са с грайфер поне 4 мм.

Ще се контролират и правилното пресичане, даването на предимство и използването на светлоотразителни елементи от пешеходците.

Глобяват шофьорите, които не са сменили гумите на автомобилите си

С цел намаляване на пътнотранспортните произшествия и жертвите на пътя през студените месеци, от днес в цялата страна започва традиционната специализирана полицейска операция „Зима“. Екипите на „Пътна полиция“ ще следят стриктно за подготовката на автомобилите за зимни условия, както и за поведението на всички участници в движението.

По време на кампанията органите на реда ще проверяват изправността на осветителните системи, чистачките, устройствата за измиване на стъклата и състоянието на гумите. Автомобилите трябва да бъдат оборудвани с гуми, подходящи за зимни условия, или с такива с дълбочина на грайфера не по-малка от 4 милиметра. За нарушителите са предвидени глоби, а при сериозни технически неизправности превозните средства могат да бъдат временно спирани от движение.

Фокусът на полицията няма да бъде насочен единствено към водачите на моторни превозни средства. Засилен контрол ще има и върху пешеходците, които са сред най-уязвимите участници в движението поради намалената видимост, мъглите и валежите през есенно-зимния сезон. Униформените ще следят строго за правилното пресичане на обозначените за това места, както и за това дали водачите осигуряват предимство на пешеходните пътеки. Ще се обръща внимание и на пешеходците, движещи се извън населените места в тъмната част на денонощието, за наличието на светлоотразителни елементи по дрехите.

От МВР припомнят, че акция „Зима“ има изразен превантивен характер, като основната ѝ мисия е да гарантира безопасността и да запази човешките животи. Властите призовават към взаимна толерантност, съобразяване с пътната обстановка и повишено внимание от страна на всички на пътя.