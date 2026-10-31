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Паника сред вложителите: Сърбия отне лиценза на „Алта банка“ дни след загубата на Вучич

Централната банка на Сърбия фалира „Алта банка“ дни след изборното поражение на партийната формация на Александър Вучич, докато клиенти втурнаха да теглят спестяванията си

31 октомври 2026, 20:09
Паника сред вложителите: Сърбия отне лиценза на „Алта банка“ дни след загубата на Вучич
Източник: iStock

Ц ентралната банка на Сърбия обяви днес отнемане на лиценза на „Алта банка“ (Alta banka) – финансова институция, чийто собственик според местни медии е близък до Сръбската прогресивна партия (СПС) на бившия президент Александър Вучич, която претърпя тежко поражение на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, предаде агенция Франс прес.

Решението идва шест дни след изборите, на които Студентската листа спечели абсолютно мнозинство със 141 от общо 250 места в парламента срещу 103 за СПС, според последните неокончателни данни на избирателната комисия.

Решението за отнемане на лиценза е взето „с цел защита на интересите на вложителите и запазване на стабилността на финансовата система“, посочи централната банка в съобщение.

„Финансовото състояние на банката се влоши значително напоследък и съществуваше риск от допълнително влошаване на финансовото ѝ състояние или на нейната ликвидност“, се посочва в съобщението.

Според няколко местни медии банката се управлява от бизнесмена Давор Мацура, който е и неин собственик и се предполага, че е близък до партията на Вучич.

През последните години банката „приличаше на истинско икономическо чудо, което често се обясняваше с тесните ѝ връзки със Сръбската прогресивна партия“, пише на сайта си седмичникът „Време“.

През юли 2025 г. студентското движение разкритикува решението на властите да възложат на „Алта банка“ обработването на плащанията на сметките за електроенергия към националната електрическа компания.

Въпреки това „Алта банка“ не е сред най-големите банки в страната, като пазарният ѝ дял е около 3 процента, посочва АФП.

В четвъртък председателят на опозиционната Демократическа партия Сърджан Миливоевич заяви пред медиите, че е подал сигнал за извършено престъпление, след като е „получил информация“ за „подготвяно решение“ на Националната банка, което да позволи на „Алта банка“ да преведе „50 милиона евро“ към банка в чужбина.

Във второ съобщение днес централната банка обясни, че е започнала процедура по несъстоятелност и че управлението на „Алта банка“ е поверено на Агенцията за гарантиране на влоговете.

„Тази мярка позволява активите на банката да останат под надзор и предотвратява разпиляването им, така че всички кредитори, на първо място физическите лица и предприятията (...), да могат да възстановят средствата си във възможно най-кратки срокове“, се посочва в съобщението.

Обхванати от паника, клиенти на банката се втурнаха към нейните клонове и банкомати в Сърбия, както и в Северна Македония, където тя има дъщерно дружество, в опит да изтеглят парите си, съобщиха медии, цитирани от АФП.

Тегленията вече не са възможни в Сърбия, където депозитите ще бъдат възстановени на по-късен етап, според Народната банка на Сърбия. Дъщерното дружество на „Алта банка“ в Северна Македония от своя страна заяви, че дейността му в съседната страна продължава нормално.

Междувременно управителният съвет на Сръбската прогресивна партия реши единодушно на заседание днес в Белград да свика извънреден партиен конгрес на 13 декември за избор на нов председател на партията. Единственият кандидат е Александър Вучич.

Вучич, който е съосновател на Сръбската прогресивна партия, подаде оставка като председател на партията през 2023 г.

„Започваме борба. Смятам, че над Сърбия е надвиснала огромна опасност“, каза той пред повече от 650 делегати.

Източник: София Георгиева/БТА    
Алта банка Сърбия Отнемане на лиценз Александър Вучич Сръбска прогресивна партия Банкова несъстоятелност Народна банка на Сърбия
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