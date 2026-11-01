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Случаен пост във Facebook от турист доведе до откриването на следи от динозаври на 120 милиона години

32-годишен мъж публикува снимка от разходката си в мрежата, за да пита за мнение. Ден по-късно геолозите блокираха района, за да проучат следите на 120 милиона години

1 ноември 2026, 06:41
Случаен пост във Facebook от турист доведе до откриването на следи от динозаври на 120 милиона години
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Т урист, излязъл на разходка по природна пътека в Тайланд, забелязал нещо странно, отпечатано върху плоска скала. Дълбоките следи изглеждали подозрително като отпечатъци от крака на динозавър, затова той ги снимал и ги качил във Facebook, за да види дали някой в местната му група е на същото мнение. Вероятно не е очаквал кой знае какво – може би няколко шеговити коментара или някой да му каже, че това е просто ерозия. Вместо това той се оказал инициатор на мащабно научно изследване.

Департаментът по минерални ресурси на Тайланд официално потвърди, като съобщи, че тези белези са шест фосилизирани отпечатъка от динозавър в националния парк „Пху Пхрабат“ в провинция Удон Тани. Оценява се, че те са на приблизително 120 милиона години. В момента обектът е временно затворен за посетители, докато геолозите бързат да проучат района.

Как пост във Facebook доведе до праисторическо откритие

Всичко започнало, когато 32-годишният Пичай Пратетсена се разхождал по пътека близо до поток. Тъй като нивото на водата било необичайно ниско, голяма част от скалното корито била напълно оголена, разкривайки странните отпечатъци на преден план.

Пичай направил бърза снимка и я публикувал онлайн, за да попита общността за нейното мнение. Той не могъл да съобщи веднага на рейнджърите в парка, защото семейството му бързало да продължи, затова просто споделил снимката и оставил интернет да си свърши работата.

Не отнело много време постът да влезе в радара на Департамента по минерални ресурси на Тайланд. Длъжностните лица всъщност отговорили директно в секцията му с коментари, обещавайки да изпратят екип на място. На следващия ден рейнджърите вече били при потока с ролетки. Само 24 часа по-късно департаментът потвърди присъдата: следите са истински.

Това, което започнало като небрежен въпрос в социалните мрежи, току-що било разкрило следа от стъпки, закопана в продължение на милиони години.

Какво ни казват следите

Според Департамента за връзки с обществеността на Тайланд шестте отпечатъка образуват непрекъсната пътека за ходене по скалния слой Пху Пхан. Те се проследяват назад до ранния период креда - преди около 120 милиона години.

Всеки отпечатък е доста значителен, с размери приблизително 29 сантиметра дължина и 26 сантиметра ширина. Втиснати дълбоко в пясъчника, те са успели да оцелеят през вековете вода и метеорологични условия, без да избледнеят.

Въз основа на формата и крачката експертите смятат, че следите са направени от тероподи - групата от двукраки, предимно месоядни динозаври, която включва емблематични ловци като Тиранозавър рекс и рапторите.

Засега в близост не са забелязани действителни кости или фосилизирани останки. Но за палеонтолозите подобни следи често са дори по-ценни от костите. Те дават на учените директна моментална снимка за това как всъщност са се движили тези животни, колко бързо са ходили и какъв е бил усещането за местната екосистема, когато са стъпвали през нея.

Защо обектът е под блокада

За да запазят обекта безопасен, служителите на парка са отцепили целия участък от пътеката. Фосилизираните отпечатъци са изключително крехки; няколко проливни дъжда или твърде много посетители, стъпващи по краищата, биха могли да унищожат детайли, чието запазване е отнело милиони години.

Местните власти са предупредили туристите да не копаят около скалите, да не местят разхлабени камъни и да не докосват отпечатъците. Според тайландското законодателство следите от фосили носят същата строга правна защита като костите или зъбите от динозаври, което прави посегателството срещу тях сериозно престъпление.

Засега фокусът е изцяло върху опазването и изследването. Геолозите картографират обекта, за да установят пълната му научна стойност. Ако всичко върви гладко, служителите се надяват евентуално да превърнат мястото в образователна атракция на парка, където посетителите ще могат да виждат следите отблизо, без да рискуват да ги повредят.

Не всеки следобед една обичайна уикенд разходка се превръща в голямо палеонтологично откритие. Отнело е само един остър чифт очи, смартфон и пост във Facebook, за да върне парче от праисторическата история обратно на светлина.

Източник: TOI    
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