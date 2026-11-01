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Жълт код за опасно време в неделя! Порои, гръмотевици и сняг връхлитат България

НИМХ прогнозира значителни валежи в Западна и Централна България. В София максималната температура ще бъде около 9 градуса, а в планините над 1500–1700 метра ще вали сняг

1 ноември 2026, 06:30
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  • В изборния ден Западна и Централна България ще бъдат засегнати от обилни валежи и гръмотевици, придружени от силен източен вятър.
  • Температурите ще са между 6° и 15°, а в София – от 7° до около 9°; по Черноморието максималните ще достигнат 15°–16°.
  • В понеделник валежите временно ще отслабнат на югозапад, но във вторник се очакват нови значителни количества дъжд, а в планините – и сняг.

Внимание, обилни валежи! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт код за валежи в части от страната за неделя, 1 ноември.

В изборния ден ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, в планините над около 1500-1700 метра - от сняг. На места в Западна и Централна България валежите ще са значителни и придружени с гръмотевици. Ще духа умерен и силен източен вятър. 

Температурите ще бъдат с малък дневен ход – минималните ще бъдат между и 11°, а максималните – предимно между 10° и 15°.

В района на София минималната температура ще бъде около , а максималната – около .

Източник: НИМХ

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: Видин, Монтана, Враца, София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Пазарджик, Пловдив.

При жълт код НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни заради възможност от локални, макар и малко на брой, наводнения в засегнатите райони. Специалистите предупреждават, че при интензивни валежи може да се наложи временно прекъсване на дейности на открито. Очакват се и затруднения при шофиране поради намалена видимост, както и риск от аквапланинг на пътните настилки. Препоръчва се водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а гражданите да следят актуалните метеорологични прогнози и предупреждения.

Източник: НИМХ

По Черноморието ще бъде облачно, около и следобед с валежи от дъжд, главно по южното крайбрежие. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода ще бъде 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще бъде облачно и с валежи от дъжд, над 1500-1700 м – от сняг. В масивите в Западна и Централна България валежите ще бъдат значителни и на места с гръмотевици. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около , на 2000 метра – около .

Атмосферното налягане ще бъде около и малко по-ниско от средното за месеца.

В понеделник от югозапад валежите временно ще намалеят и спрат, но ще бъдат значителни през целия ден в Източна България, особено в североизточните райони.

Източник: НИМХ

Във вторник има повишена вероятност на много места в страната валежите да бъдат значителни. В планините над около 1500- 1600 м ще вали и сняг, а в Рило-Родопската област ще има и гръмотевици. Ще духа умерен и силен източен вятър, в Източна България изток-североизточен. Минималните температури ще бъдат сравнително високи, а максималните ще бъдат от около 7°-8° до 15°-17°

Източник: НИМХ
Източник: НИМХ    
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