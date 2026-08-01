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Обрат: Джани Инфантино се отказа от продажбата на Световното първенство

След остра съпротива от УЕФА, конфедерации и футболни среди, президентът на ФИФА прекрати проекта „FIFA Forward Enterprise“

Василена Василева Василена Василева

1 август 2026, 10:30
Обрат: Джани Инфантино се отказа от продажбата на Световното първенство
Източник: Getty Images

П резидентът на Международната федерация по футбол (ФИФА) Джани Инфантино обяви, че организацията се отказва от плановете си да продаде дял от търговските права на световните първенства на частни инвеститори. Решението идва след силен международен натиск и остри критики от футболни федерации, континентални конфедерации и представители на футболната общност.

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Новината първоначално беше съобщена от The New York Post, а впоследствие потвърдена от редица международни медии и от самия Инфантино в официално изявление.

Проектът няма да бъде реализиран

В публикуваното си обръщение президентът на ФИФА заявява, че инициативата „FIFA Forward Enterprise“ е имала за цел да създаде допълнителни финансови възможности за развитие на футбола, особено в държавите, които се нуждаят най-много от подкрепа.

„Проектът имаше за цел да предостави основа за по-нататъшно укрепване на нашите членове и развитието на футбола по света. Още от самото начало заявихме, че той ще бъде реализиран само ако получи подкрепата на мнозинството от националните федерации и след широк консултативен процес“, посочва Инфантино.

По думите му след проведените разговори е станало ясно, че предложението е довело до сериозни разделения във футболната общност.

„След като внимателно изслушахме всички мнения, стана ясно, че проектът е създал разделение, което вече не служи на първоначалната му цел. Затова предложението няма да бъде реализирано“, заявява президентът на ФИФА.

Той допълва, че през следващите седмици ще започнат нови консултации с всички заинтересовани страни с цел намиране на решения за устойчивото развитие на световния футбол.

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Какво предвиждаше проектът

„FIFA Forward Enterprise“ трябваше да управлява търговските и оперативните дейности, свързани със световните първенства по футбол при мъжете и жените.

Най-оспорваната част от проекта беше намерението 20% от дружеството да бъдат продадени на частни инвестиционни фондове, които срещу вложения капитал да получават дял от бъдещите приходи от най-доходоносния футболен турнир в света.

Според медийни публикации сред водещите инвеститори е била компанията Thrive Eternal, основана от Джошуа Кушнър – брат на Джаред Кушнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. Компанията отказа официален коментар по темата, а Тръмп заяви, че не е разговарял с Инфантино относно проекта.

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Силен отпор от футболната общност

Планът срещна категорична съпротива от няколко континентални конфедерации.

От УЕФА предупредиха, че националните федерации от Европа са готови да бойкотират инициативите на ФИФА, ако проектът бъде реализиран.

Против предложението се обявиха още КОНКАКАФ, която обединява федерациите от Северна и Централна Америка и Карибите, както и Азиатската футболна конфедерация, която настоя за спешен преглед на начина, по който се вземат решения във ФИФА.

От КОНМЕБОЛ също поискаха повече информация, след като научили за проекта от медиите.

Критики отправиха и редица президенти на клубове, футболни легенди и бивши ръководители на световната централа.

Напрежение и оставка

Според информация на Associated Press, спорният проект е довел и до оставката на старшия съветник на Инфантино Карлос Кордейро. Агенцията твърди, че между двамата е имало остър телефонен разговор, приключил с рязко прекъсване на връзката.

Допълнително напрежение внесе и бившият президент на ФИФА Сеп Блатер, който публично призова Инфантино да подаде оставка или да бъде отстранен от поста от националните федерации.

Световното първенство по футбол е най-печелившият турнир на ФИФА и основният източник на приходи за организацията. Приходите от телевизионни права, спонсорства, маркетинг и продажба на билети се използват за финансиране на програмите за развитие на футбола по света.

Именно затова идеята частни инвестиционни фондове да получат дял от бъдещите приходи предизвика силна реакция. Критиците предупредиха, че подобен модел може да постави търговските интереси над спортните и да ограничи независимостта на ФИФА при управлението на най-престижното футболно състезание. Решението на Джани Инфантино да се откаже от проекта се разглежда като една от най-сериозните му отстъпки под натиска на футболната общност.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Атанас Василев    
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