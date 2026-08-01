5 „здравословни“ навика, които всъщност вредят на организма

В секи лекар ще ви каже, че правилното хранене и редовното движение са ключът към дълголетието. Д-р Мич Ген, главен медицински директор в Access Medical Labs, обаче алармира, че дори при здравословния начин на живот може да се прекали, а някои масови практики носят повече вреда, отколкото полза, пише New York Post.

I'm a doctor - 5 'healthy' habits that can actually hurt you https://t.co/lfBn0aUQEZ pic.twitter.com/3Rp47sHP1O — New York Post (@nypost) July 29, 2026

Ето пет навика, които смятаме за полезни, но всъщност могат да навредят:

Пълно елиминиране на въглехидратите

Пълното премахване на въглехидратите от менюто не е добра идея. „Въглехидратите не са враг — те са основният източник на енергия за тялото“, обяснява д-р Ген. Пълнозърнестите храни, плодовете и зеленчуците съдържат ценни хранителни вещества, чийто недостиг води до дефицити. За пример той посочва средиземноморската диета, която включва въглехидрати, но е сред най-добре проучените и доказани системи за намаляване на риска от деменция, диабет и рак.

Прекомерен прием на хранителни добавки

Приемането на голям брой добавки не гарантира по-добро здраве. Минерали като калций, магнезий, цинк и желязо се абсорбират по едни и същи пътища в тялото — приемането им наведнъж може да блокира усвояването на някои от тях. Други комбинации, като гинко билоба и омега-3, могат да разредят кръвта до опасни нива.

Д-р Ген отбелязва, че до 20% от чердодробните увреждания, свързани с медикаменти, се дължат именно на неправилен прием на добавки, и съветва да се прави консултация с лекар за изследване на черния дроб и бъбреците.

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Прекалено интензивни и прекомерни тренировки

„Редовните упражнения са чудесни, но хроничното пренатоварване увеличава оксидативния стрес и възпалителните процеси в организма“, предупреждава специалистът. Претренирането може да доведе до спад в имунитета, чести контузии, хронична умора и промени в настроението.

Консумация само на яйчени белтъци

Мнозина избират омлет само от белтъци, за да спестят калории, но така се лишават от най-ценните съставки. „Жълтъкът съдържа по-голямата част от хранителните вещества. Консумацията само на белтъци може да създаде дефицит на холин и мастноразтворимите витамини A, D, E и K“, посочва д-р Ген. Холинът е от решаващо значение за здравето на клетките, черния дроб и мозъчните функции като памет и настроение.

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Детоксикация със сокове

„Мразя думата детокс — тялото ви вече разполага с перфектна естествена система за пречистване“, категоричен е лекарят. Вместо гладуване със сокове, е достатъчно да поддържате естествените процеси чрез прием на вода, достатъчно фибри за здравето на червата, качествен сън и физическа активност. Натрупването на токсини в мозъка се предотвратява естествено по време на сън чрез глимфатичната система.