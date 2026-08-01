АЯР лицензира извеждане от експлоатация 3–4 блок на АЕЦ „Козлодуй“

П редседателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Цанко Бачийски връчи лицензия за извеждане от експлоатация на трети и четвърти енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ на заместник изпълнителния директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) Елисавета Младенова, съобщиха от АЯР.

Лицензията е издадена на Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1–4 блок“ към ДП РАО. На церемонията присъства и председателят на Управителния съвет на държавното предприятие Сергей Цочев.

Осигурени са 22 млн. лв. за извеждане на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй"

Документът е със срок на валидност 10 години и дава право на ДП РАО да извършва дейностите по извеждането от експлоатация на трети и четвърти блок на централата.

От АЯР посочват, че дейностите следва да се изпълняват при спазване на изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и подзаконовите нормативни актове, като се гарантира приоритет на ядрената безопасност, радиационната защита, физическата защита и безопасното управление на радиоактивните отпадъци пред всички останали аспекти на дейността.

Днешното връчване на лицензия за извеждане от експлоатация на трети и четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй“ е административен завършек на един от най-продължителните и оспорвани въпроси в новата история на България, пряко свързан с присъединяването на страната към Европейския съюз.

Няма пари да изведат блоковете на "Козлодуй"

Основният прецедент е заложен в Договора за присъединяване на България към ЕС, където страната пое официален ангажимент да затвори четирите си по-стари реактора тип ВВЕР-440. Първите два блока бяха спрени още през 2002 г., но съдбата на трети и четвърти блок се превърна в централна тема на национален дебат.

Въпреки проведените мащабни модернизации и положителните оценки за тяхната безопасност, политическият ангажимент надделя. В изпълнение на поетите договорености, 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй“ бяха окончателно изключени от електроенергийната система на страната в полунощ на 31 декември 2006 г. – часове преди България да стане пълноправен член на ЕС.

В началото на 2007 г. президентът Георги Първанов инициира кръгла маса, на която определи затварянето като „голяма грешка“, а енергийни експерти потвърдиха техническата готовност блоковете да бъдат пуснати отново.През следващите години политически партии, сред които и „Атака“, многократно повдигаха въпроса за рестартиране на реакторите, позовавайки се на липсата на изрично решение от Европейската комисия за тяхното спиране. Организирана беше и национална подписка в тяхна защита, която събра над половин милион подписа.

Въпреки тези продължителни политически усилия и обществения натиск, юридическите задължения по договора за присъединяване останаха в сила и процесът по подготовка за окончателното извеждане от експлоатация продължи. Днешният акт по връчване на лицензия за демонтаж е пряко следствие от тези международни договорености и бележи преминаването към необратимата фаза на физическото демонтиране на съоръженията.