Президентът на Словения пострада при катастрофа

П резидентът на Словения Наташа Пирц Мусар е получила леки наранявания при пътен инцидент в петък, съобщиха от президентската администрация.

Катастрофата е станала, докато Пирц Мусар е пътувала от Хърватия, където е била на почивка, към официално събитие в Коменда, на което е патрон. Този уикенд там се провежда благотворителна проява на водещия световен колоездач Тадей Погачар.

Президентът благодари на всички аварийно-спасителни служби за оказаната помощ, като специално изрази признателност към професионалния и любезен екип на болницата в Изола.

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Според полицейското управление в Копер в произшествието на магистралата в словенския регион Приморска са участвали два служебни полицейски автомобила. Те са се движели в колона, охраняваща високопоставено лице.

Инцидентът е станал около 17:00 ч. в петък. По първоначални данни са пострадали двама души, като единият е с леки, а другият с тежки наранявания. И двамата са били откарани с линейка в многопрофилната болница в Изола.

Заради действията на спешните служби и огледа на мястото тунелът „Кастелец“ временно е бил затворен за движение. Той е отворен отново малко след 20:00 ч.

Разследването на причините за катастрофата продължава. За случая е уведомен и компетентният отдел на Специализираната държавна прокуратура.