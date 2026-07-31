Свят

ЕС иска Мароко да спре мигрантите от Африка

Близо 60 000 мигранти са пресекли границата с Мароко през последните няколко дни

Николай Киров Николай Киров

31 юли 2026, 16:51
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Е вропейската комисия е във връзка с мароканските власти за разрешаване на кризата с огромния брой мигранти, влизащи в испанския ексклав Сеута през последните дни, заяви днес в X Урсула фон дер Лайен.

"Картините от Сеута, са неприемливи. Не можем да позволим на никого да дойде в нашия Съюз, без да спазва нашите правила. Опасните преминавания трябва да спрат незабавно", посочи фон дер Лайен.

Хаос в Сеута: Хиляди мигранти от Мароко, загинали хора и остър спор в ЕС

"Мрежите за трафик трябва да бъдат разбити. А екстрадирането трябва да бъде бързо, както позволяват нашите правила. Възложих задача на двама комисари да подкрепят овладяването на ситуацията. Магнус Брунер (комисарят по вътрешните работи и миграцията - бел. ред.) вече работи в тясно сътрудничество с Испания и е готов да пътува до критични точки. Той ще работи по допълнителна оперативна подкрепа за Испания, включително чрез Фронтекс. Дубравка Шуица (еврокомисарят за Средиземноморието - бел. ред.) е във връзка с мароканския си колега", поясни фон дер Лайен.

"Уверена съм, че тясното ни партньорство с Мароко ще помогне за постигането на конкретни резултати", добави фон дер Лайен.

Хуан Вивас, председателят на местното правителство в Сеута, отчете, че близо 60 000 мигранти са пресекли границата с Мароко през последните няколко дни, предаде "Франс прес".

"Според оценки близо 60 000 души са навлезли в нашия град. Техният брой отговаря на 70% от общото население на Сеута. Ако трябва да ви го представя по-нагледно, представете си 34 милиона души да влязат в Испания само за 24 часа. Предвид тези данни е повече от ясно, че не можем да удържи на този натиск", каза Вивас на извънредна пресконференция.

Напливът от предимно юноши и млади мъже продължи и тази сутрин, а най-малко 34 мигранти са загинали досега, докато се опитвали да влязат в Сеута от Мароко, като 18 тях са се удавили при опит да проникнат в ексклава по море.

"През цялата нощ потокът от хора беше постоянен", уточни полицейският служител.

Хиляди млади са се събрали снощи в центъра на близкия марокански град Фнидек, информира кореспондент на АФП на място. Според твърдения на някои от мигрантите те са чули, че "границата е отворена".

Испания праща армията в Сеута, за да спре мигрантите

Много от жителите на Фнидек работят в Сеута и мерките срещу мигрантската вълна затрудняват и тяхното ежедневие.

Много от мигрантите идват Западно- и Централноафрикански държави. Тези хора са пътували хиляди километри през континента, за да стигнат до Северно Мароко, преди да се опитат да влязат в Сеута или другия испански ексклав Мелила, за да поискат убежище в ЕС.

Испанският премиер Педро Санчес днес обвини "мафиите, които се занимават с трафик на хора", че са разпространили неверен слух, който е подтикнал хиляди мигранти да преминат от Мароко към Сеута.

"От разговорите, които проведохме с мароканските власти, става ясно, че мафиите за трафик на хора са направили користно тълкуване на решение на испанския Върховен съд", каза испанският премиер. Според това съдебно решение "не е възможно лицата, пристигнали в Испания по море, да бъдат връщани обратно през границата", обясни Санчес. Той добави, че "това тълкуване се е разпространило като горски пожар през последните часове".

Съдът обаче ограничи само прилагането за дошлите по вода на т. нар. режим на "отблъскване през границата" (rechazo en frontera) поради липсата на гранични заграждения в морето. Тази процедура позволява на испанските власти незабавно да връщат обратно хората, преминали граничната ограда, без да се задейства правна процедура. 

Испанският премиер ще пристигне днес в Сеута, където ще се срещне с граничната полиция, както и с представители на местната власт. Той ще бъде придружен от министъра на вътрешните работи Фернандо Марласка, гласи съобщение на испанското правителство.

Испанското правителство обяви също, че ще изпрати военни подразделения, за да гарантира сигурността на Сеута.

Същевременно мароканските сили за сигурност се опитаха да отблъснат мигрантите на главния път, водещ към Сеута, съобщи кореспондент на АФП в Мароко.

Италианският министър-председател Джорджа Мелони предложи вчера временно изваждане на Испания от Шенген, в в отговор на което Мадрид връчи протестна нота на италианския посланик. Призиви за връщането на граничния контрол с Испания обаче дойдоха и от Финландия, и от Дания.

Във Вашингтон двама високопоставени представители на Белия дом използваха кадрите от Сеута, за да защитят имиграционната политика на Доналд Тръмп.

От своя страна Франция заяви, че ще засили контрола по границата си с Испания.

Инцидентът в Сеута напомня на мигрантската криза през 2021 г., когато повече от 10 000 мигранти пристигнаха в ексклава от Мароко в рамките на два дни. Тогава Рабат отслаби контрола по границите, след като Испания прие на своя територия лидера на бойците за независимост на Западна Сахара от групировката "Фронт Полисарио".

Дипломатическата криза приключи през 2022 г., когато Испания подкрепи плана на Мароко за Западна Сахара, чиято територия е контролирана до голяма степен от мароканската страна, воюваща с "Фронт Полисарио", подкрепян от Алжир.

Подкрепата на Испания за Мароко доведе до обтягане на дипломатическите отношения на Мадрид с Алжир, които Педро Санчес се опита да стабилизира с посещението си в алжирската столица миналия понеделник.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Джамбазов    
мигрантска криза Сеута Испания Мароко мигранти
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