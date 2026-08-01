Пореден протест в Ямбол срещу американските самолети цистерни в авиобаза "Безмер"

З апочна разполагането на американски самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“ край Ямбол. Първите две машини пристигнаха в България в петък, а в следващите дни се очаква броят им да достигне до осем.
Заедно с въздухоплавателните средства у нас ще пристигне и обслужващ персонал от до 250 военнослужещи.
Около авиобазата са въведени засилени мерки за сигурност, като районът се охранява от екипи на Военна полиция.
Протести в Ямбол и Безмер срещу американски самолети
- Нов протест в Ямбол
Темата продължава да предизвиква обществено напрежение в региона.
За тази вечер е насрочен пореден протест пред сградата на Община Ямбол, където жители ще изразят несъгласието си с разполагането на американските самолети.
Нов протест в Ямболско срещу разполагането на американски самолети в „Безмер“
В населените места около авиобаза „Безмер“ вече е организирана подписка, с която местните жители настояват правителството да преразгледа решението, предаде NOVA.
Според организаторите хората изразяват притеснения, свързани със сигурността, шума и евентуалното отражение върху живота в района.
Кога ще пристигнат у нас американските самолети цистерни
Разполагането на американските самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“ се превърна в една от най-коментираните теми през последните седмици. Спорът възникна около предназначението на машините и условията за тяхното пребиваване в България.
Предишното управление твърдеше, че самолетите, които по-рано бяха разположени на летището в София, са част от дейности, свързани с подготовка и учения на НАТО. От друга страна, представители на сегашното управление поставиха под съмнение тази версия и заявиха, че има данни машините да са подпомагали военни операции на САЩ в Близкия изток.
Първият военен самолет от САЩ кацна в "Безмер"
Темата предизвика политически дебат и доведе до искания за повече прозрачност относно статута, задачите и срока на пребиваване на американските сили в България.
Междувременно Министерството на отбраната подчертава, че сътрудничеството със съюзнически държави се осъществява в рамките на двустранните споразумения и ангажиментите на страната като член на НАТО.