Пореден протест в Ямбол срещу американските самолети цистерни в авиобаза "Безмер"

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З апочна разполагането на американски самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“ край Ямбол. Първите две машини пристигнаха в България в петък, а в следващите дни се очаква броят им да достигне до осем.

Заедно с въздухоплавателните средства у нас ще пристигне и обслужващ персонал от до 250 военнослужещи.

Около авиобазата са въведени засилени мерки за сигурност, като районът се охранява от екипи на Военна полиция.

Протести в Ямбол и Безмер срещу американски самолети

Нов протест в Ямбол

Темата продължава да предизвиква обществено напрежение в региона.

За тази вечер е насрочен пореден протест пред сградата на Община Ямбол, където жители ще изразят несъгласието си с разполагането на американските самолети.

Нов протест в Ямболско срещу разполагането на американски самолети в „Безмер“

В населените места около авиобаза „Безмер“ вече е организирана подписка, с която местните жители настояват правителството да преразгледа решението, предаде NOVA.

Според организаторите хората изразяват притеснения, свързани със сигурността, шума и евентуалното отражение върху живота в района.

Кога ще пристигнат у нас американските самолети цистерни

Разполагането на американските самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“ се превърна в една от най-коментираните теми през последните седмици. Спорът възникна около предназначението на машините и условията за тяхното пребиваване в България.

Предишното управление твърдеше, че самолетите, които по-рано бяха разположени на летището в София, са част от дейности, свързани с подготовка и учения на НАТО. От друга страна, представители на сегашното управление поставиха под съмнение тази версия и заявиха, че има данни машините да са подпомагали военни операции на САЩ в Близкия изток.

Първият военен самолет от САЩ кацна в "Безмер"

Темата предизвика политически дебат и доведе до искания за повече прозрачност относно статута, задачите и срока на пребиваване на американските сили в България.

Междувременно Министерството на отбраната подчертава, че сътрудничеството със съюзнически държави се осъществява в рамките на двустранните споразумения и ангажиментите на страната като член на НАТО.