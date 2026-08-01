"Възраждане" поиска засилена охрана на границата и временно суспендиране на Шенген с Испания

П артия „Възраждане“ призова България да предприеме спешни мерки заради мигрантската криза в испанския анклав Сеута, включително временно преустановяване на прилагането на Шенгенските правила по отношение на Испания и засилване на охраната на държавната граница.

Това съобщиха от пресцентъра на политическата формация.

Италия затвори всичките си граници с Испания

Според партията случващото се в Сеута и засиленият миграционен натиск по външната граница на Европейския съюз изискват превантивни действия от страна на българските власти.

„Националната сигурност на България би трябвало да е водеща за всяко българско правителство, а мигрантският натиск над външната граница на Европейския съюз и случващото се в Сеута са изключително притеснителни и изискват превантивни мерки за опазване на границите на България“, посочват от „Възраждане“.

Хаос в Сеута: Хиляди мигранти от Мароко, загинали хора и остър спор в ЕС

Председателят на партията Костадин Костадинов заявява, че страната трябва временно да преустанови действието на Шенгенските договорености с Испания.

„България трябва временно да суспендира Шенгенското споразумение с Испания по примера на Италия и да засили охраната на границата с по-силно присъствие на полиция и армия“, заявява Костадинов, цитиран в съобщението.

Италия вече въведе временни проверки

От днес влиза в сила решението на Италия за временно възстановяване на граничния контрол по въздушните и морските връзки с Испания за срок от един месец. Мярката е мотивирана с необходимостта от засилен контрол след мигрантската вълна към Сеута.

Испания праща армията в Сеута, за да спре мигрантите

Испания: Ситуацията е под контрол

Междувременно испанските власти увериха, че ситуацията в северноафриканския анклав вече е овладяна.

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес заяви, че целостта на Шенгенското пространство не е застрашена.

„Почти всички влезли в Сеута вече са се върнали в Мароко“, написа Албарес в социалната мрежа X.

ЕК: Нито един мигрант от Сеута не е влязъл в Европа

Сеута е един от двата испански анклава в Северна Африка и представлява външна граница на Европейския съюз. През последните дни районът беше подложен на силен миграционен натиск, след като десетки хиляди мигранти от Мароко се опитаха да достигнат испанска територия.

ЕК: Нито един мигрант от Сеута не е влязъл в Европа

В отговор испанските власти предприеха извънредни мерки, включително изграждане на плаващи морски заграждения и засилено присъствие на силите за сигурност. По данни на Мадрид по-голямата част от мигрантите вече са върнати в Мароко, а институциите на ЕС следят развитието на ситуацията и координират действията на държавите членки.