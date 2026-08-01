България

Трагедия в Стара планина: Жена загина след падане в района между хижите „Козя стена“ и „Ехо“

60-годишната туристка се е подхлъзнала в стръмен участък, обезопасен с парапет, съобщиха от Планинската спасителна служба

Василена Василева Василена Василева

1 август 2026, 14:33
Трагедия в Стара планина: Жена загина след падане в района между хижите „Козя стена“ и „Ехо“
Източник: iStock Photos/Getty Images

60-годишна жена е загинала, след като е паднала от билото в района между хижите „Козя стена“ и „Ехо“ в Стара планина. Това съобщи за БТА Христо Сливков от Планинската спасителна служба (ПСС) – Троян.

Сигналът за инцидента е подаден в 11:07 часа.

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По първоначална информация група от шестима туристи е преходирала по маршрута от хижа „Козя стена“ към хижа „Ехо“, когато е станал трагичният инцидент.

  • Подхлъзнала се е в стръмен участък

По думите на Христо Сливков жената, която е от Панагюрище, се е подхлъзнала в стръмен участък от маршрута, който е обезопасен с парапет.

Въпреки че участниците в прехода са били подсигурени с въже, туристката е паднала от билото и е загинала на място.

Останалите петима души от групата не са пострадали.

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  • Не е първият подобен инцидент

От Планинската спасителна служба посочват, че мястото е известно с трудния си терен.

„Преди години на същото място се случи подобен инцидент. Тогава пострада тежко мъж, който впоследствие беше спасен“, каза Христо Сливков.

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  • В акцията се включиха няколко спасителни отряда

В спасителната операция са участвали екипи на Планинската спасителна служба от Троян, Ловеч и Сопот.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват.

Маршрутът между хижите „Козя стена“ и „Ехо“, който преминава по билото на Централна Стара планина, е един от най-живописните, но и сред по-предизвикателните туристически преходи в България. На отделни места пътеката минава по тесни и стръмни участъци, оборудвани с метални парапети и въжета за безопасност.

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От Планинската спасителна служба нееднократно призовават туристите да не подценяват планината, да използват подходяща екипировка и да бъдат особено внимателни при преминаване през експонирани терени, особено след валежи или при хлъзгави участъци. Въпреки обезопасителните съоръжения, невнимание, загуба на равновесие или неблагоприятни метеорологични условия могат да доведат до тежки инциденти.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова    
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