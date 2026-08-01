САЩ призоваха гражданите си да напуснат Близкия изток

П осолствата на САЩ в Йерусалим и в други столици от Близкия изток призоваха американските граждани в региона да обмислят отпътуване и да бъдат готови да го напуснат заради опасността от непредвидима ескалация на конфликта с Иран.

„Заради засиленото напрежение в Близкия изток обстановката със сигурността остава сложна и съществува възможност за непредвидима ескалация“, се казва в идентични съобщения, публикувани от американските дипломатически мисии от Кайро на изток.

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„Иранският режим е непредвидим, както показват неотдавнашните му решения да атакува райони в региона без предупреждение или провокация, както и да разшири ударите си към места, които досега не са били мишена, като Египет“, се казва в тях.

„Американците в региона трябва да обмислят отпътуване или да бъдат готови да напуснат при ескалация“, допълват посолствата, като предупреждават, че напрежението може да доведе до нарушения в пътуванията.

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Американските граждани, които се намират извън Близкия изток, са призовани сериозно да преосмислят пътуванията си до и през региона.

Тези, които все пак пътуват, трябва внимателно да следят информацията за работата на летищата и авиокомпаниите.

Посолствата остават отворени и продължават да предоставят обичайните консулски и визови услуги.