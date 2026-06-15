Свят

Почина Ан Шедийн, звезда от сериала „Алф“

Причината за смъртта не беше оповестена

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 юни 2026, 10:57
Почина Ан Шедийн, звезда от сериала „Алф“
Ан Шедийн   
Източник: GettyImages

А ктрисата Ан Шедийн, най-известна с ролята си на Кейт Танър в популярния ситком „Алф“ от края на 80-те години, е починала на 77-годишна възраст.

„С най-тежки сърца споделяме, че Ани си отиде спокойно. Тя оставя след себе си изключително наследство от творческа енергия, брилянтно чувство за хумор, обич към семейството си, обожание към малките кучета, пламенна омраза към Тръмп, страст към пазаруването на вещи втора употреба и любов към добрите истории. Съкрушени сме без нея. Обичахме я безкрайно много, както и всички, които я познаваха“, се казва в публикация на официалната ѝ страница във „Фейсбук“.

„Тя беше истинска стихия. Немислимо е да си представим живота без нея. Но както сама казваше: „Винаги съм с вас“. И беше права. Спомените, произведенията на изкуството, гръмкият смях, ръчно изработените бижута, маслените картини, скулптурите, костюмите и нейният неподражаем жизнен дух ще останат завинаги. Вдигнете чаша маргарита в нейна чест“, се допълва в публикацията.

Новината беше потвърдена и от нейния агент Том Маркли, президент и главен изпълнителен директор на агенция „Метрополитън Талънт“. „Ан беше истински артист и приятел. Единствена по рода си. Ще ми липсва“, заяви той.

Причината за смъртта не беше оповестена.

Ан Шедийн е родена като ЛуАн Рут Шедийн на 8 януари 1949 г. и израства във ферма край Портланд, щата Орегон. В интервю за „Вашингтон пост“ тя разказва, че започнала да играе още на шестгодишна възраст „с чайници и цветя“, а по-късно вземала уроци по актьорско майсторство в Гражданския театър на Портланд. Играла е в местни театрални постановки на Хаваите, учила е в Портландския държавен университет и колежа „Форт Райт“ в Спокейн, преди да се премести в Ню Йорк и да започне професионална актьорска кариера.

„Чаках дълго. Продавах дрехи, представях дрехи като модел, бях и модел на обувки. Играех в летни театрални трупи и снимах реклами. После подписах договор с голяма агенция. Само месец по-късно вече имах договор с „Юнивърсъл“. Мислех си, че ще дойда тук, ще вземам уроци по фехтовка, ще карам малък „Тъндърбърд“ и ще седя край басейна. Вместо това станах дъщерята в „Маркъс Уелби, доктор по медицина“, спомня си тя.

Преди „Алф“ Шедийн участва в сериали като „Хартиени кукли“, „Спешно отделение!“ и „Саймън и Саймън“.

В „Алф“ тя играе Кейт Танър – майката в семейство от предградията на Калифорния, което приютява остроумния извънземен Алф, след като той се приземява в гаража им. Сериалът се излъчва по NBC от септември 1986 г. до март 1990 г. и дава началото на няколко продължения, включително анимационна версия.

„Когато се появи „Алф“, беше поредният сезон на кастинги за пилотни епизоди. Четях сценарии и почти приех една роля, но се отказах в последния момент. После прочетох сценария на „Алф“. Казах си: „Това е смешно. Кара ме да се смея“. Срещнах хората зад проекта, срещнах и Алф, и все повече се убеждавах, че искам да участвам. Това малко извънземно ме разсмиваше“, разказва актрисата.

По-късно тя признава пред списание „Пийпъл“, че работата по сериала е била „технически кошмар – изключително бавна, гореща и досадна“.

„Ако имаше сцена с Алф, тя отнемаше цяла вечност. Заснемането на 30-минутен епизод отнемаше между 20 и 25 часа. Някои от актьорите имаха труден характер. Цялото нещо беше едно голямо дисфункционално семейство“, споделя Шийдийн.

Тя оставя съпруга си Кристофър Барет, с когото е била в брак 55 години, дъщеря си Тай Барет, снаха си Хилари Флин, сестра си Сарабет Шийдийн, племенницата си Мини Шедийн, брат си Роланд „Тони“ Шедийн и снаха си Джулиан Шедийн.

Семейството призовава вместо цветя да бъдат правени дарения за благотворителната организация „Хабитат фор Хюманити“.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БГНЕС    
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