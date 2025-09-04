Свят

Почина Джорджо Армани

Армани е сред водещите модни дизайнери в света, диктуващи модата на вече няколко поколения

4 септември 2025, 16:21
Почина Джорджо Армани
Източник: Getty Images

Л егендарният моден дизайнер Джорджо Армани е починал.

Роденият в Италия милиардер е издъхнал на 91 години в дома си, съобщи Sky News.

В изявление, публикувано днес, модната компания съобщи за смъртта му „с безкрайна скръб“.

„В тази компания винаги сме се чувствали като част от едно семейство“, заявиха от компанията, съобщава Daily Mail. 

„Днес, с дълбока емоция, усещаме празнината, оставена от човека, който създаде и отгледа това семейство с визия, страст и всеотдайност, но именно в неговия дух ние, служителите и членовете на семейството, които винаги сме работили рамо до рамо с г-н Армани, се ангажираме да защитим това, което той е изградил, и да продължим да развиваме компанията му в негова памет, с уважение, отговорност и любов.“ 

Модният дизайнер не се появи на модните си ревюта през юни, тъй като се възстановяваше от болест, която не беше обявена. Армани планираше голямо събитие за отбелязване на 50-годишнината на модната си къща "Джорджо Армани" по време на Миланската седмица на модата този месец, припомня Ройтерс.

Армани беше главен изпълнителен директор и творчески директор до смъртта си и в последното си интервю през изминалия уикенд каза: „Най-голямата ми слабост е, че контролирам всичко.“ 

Армани беше синоним на съвременния италиански стил и елегантност. Той съчетаваше таланта на дизайнера с проницателността на бизнесмен, управлявайки компания с оборот от около 2,3 милиарда евро (2,7 милиарда долара) годишно.

Известен като „Re Giorgio” – крал Джорджо – дизайнерът беше известен с това, че контролираше всеки детайл от колекциите си и всеки аспект от бизнеса си, от рекламата до прическата на моделите, преди да излязат на подиума.

Погребалната зала ще бъде отворена в събота и неделя в Милано, съобщиха от компанията, след което ще се състои частно погребение на неуточнена дата.

Роден е в Пиаченца, Италия на 11 юли 1934 г. в семейството на Уго Армани (счетоводител в транспортна компания) и Мария Раймонди. Има по-голям брат, Серджо, и по-малка сестра, Розана.

Армани е сред водещите модни дизайнери в света, диктуващи модата на вече няколко поколения. Освен облекло, той има в колекциите си аксесоари, часовници и бижутерия.

С империя на стойност над 7,44 милиарда лири към момента на смъртта му, неговата дейност се разшири до обзавеждане за дома, парфюми, книги, цветя, барове, клубове и ресторанти.

Той беше собственик и на баскетболния отбор EA7 Armani Milan, по-известен като Olympia Milano.

Джорджо Армани представи новата си бляскава колекция в Париж
22 снимки
Армани
Армани
Армани
Армани
Източник: БНТ/Sky News/БТА    
Джорджо Армани италиански моден дизайнер смърт на 91-годишна възраст роден в Пиаченца аксесоари часовници бижутерия модни колекции 11 юли 1934 световна мода
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 18 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 18 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 20 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 1 ден

