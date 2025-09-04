Почина Джорджо Армани

Л егендарният моден дизайнер Джорджо Армани е починал.
Роденият в Италия милиардер е издъхнал на 91 години в дома си, съобщи Sky News.
В изявление, публикувано днес, модната компания съобщи за смъртта му „с безкрайна скръб“.
„В тази компания винаги сме се чувствали като част от едно семейство“, заявиха от компанията, съобщава Daily Mail.
„Днес, с дълбока емоция, усещаме празнината, оставена от човека, който създаде и отгледа това семейство с визия, страст и всеотдайност, но именно в неговия дух ние, служителите и членовете на семейството, които винаги сме работили рамо до рамо с г-н Армани, се ангажираме да защитим това, което той е изградил, и да продължим да развиваме компанията му в негова памет, с уважение, отговорност и любов.“
Giorgio Armani, a fashion paragon of sophistication and success, has died. He was 91.— VANITY FAIR (@VanityFair) September 4, 2025

Модният дизайнер не се появи на модните си ревюта през юни, тъй като се възстановяваше от болест, която не беше обявена. Армани планираше голямо събитие за отбелязване на 50-годишнината на модната си къща "Джорджо Армани" по време на Миланската седмица на модата този месец, припомня Ройтерс.
Армани беше главен изпълнителен директор и творчески директор до смъртта си и в последното си интервю през изминалия уикенд каза: „Най-голямата ми слабост е, че контролирам всичко.“
Giorgio Armani (1934-2025) nos deja un legado extraordinario: su estilo pulcro marcó una era, llevando la elegancia italiana a todo el mundo. Visionario hasta el final, su marca y su pasión seguirán inspirando. Descansa en paz.— El Espacio de Juan Manuel #Podcast🎙️🇩🇴 (@CarbonelljuanM) September 4, 2025
Giorgio Armani, arquitecto del buen vestir, fallece…
Армани беше синоним на съвременния италиански стил и елегантност. Той съчетаваше таланта на дизайнера с проницателността на бизнесмен, управлявайки компания с оборот от около 2,3 милиарда евро (2,7 милиарда долара) годишно.
Известен като „Re Giorgio” – крал Джорджо – дизайнерът беше известен с това, че контролираше всеки детайл от колекциите си и всеки аспект от бизнеса си, от рекламата до прическата на моделите, преди да излязат на подиума.
E' morto Giorgio Armani, il re della moda aveva 91 anni— Il Riformista (@ilriformista) September 4, 2025
I funerali in forma privata
Погребалната зала ще бъде отворена в събота и неделя в Милано, съобщиха от компанията, след което ще се състои частно погребение на неуточнена дата.
Роден е в Пиаченца, Италия на 11 юли 1934 г. в семейството на Уго Армани (счетоводител в транспортна компания) и Мария Раймонди. Има по-голям брат, Серджо, и по-малка сестра, Розана.
Армани е сред водещите модни дизайнери в света, диктуващи модата на вече няколко поколения. Освен облекло, той има в колекциите си аксесоари, часовници и бижутерия.
С империя на стойност над 7,44 милиарда лири към момента на смъртта му, неговата дейност се разшири до обзавеждане за дома, парфюми, книги, цветя, барове, клубове и ресторанти.
Той беше собственик и на баскетболния отбор EA7 Armani Milan, по-известен като Olympia Milano.