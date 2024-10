Джорджо Армани планира да се пенсионира

И талианският моден дизайнер Джорджо Армани каза в интервю, публикувано днес, че планира да се пенсионира в близките две-три години, съобщи Ройтерс.

Армани е на 90 години и досега пазеше мълчание по темата кой ще наследи компанията, която основава през 1975 г. и управлява пряко до днес.

"Мога да си дам още две-три години начело на компанията. Не повече, ще донесе негативи", каза Армани пред в. "Кориере дела сера".

Дизайнерът каза, че понякога сънува бъдещето, когато "вече няма да е нужно да съм този, който казва "да" или "не". Той добави, че е получил "малко по-настойчиви" предложения от потенциални външни инвеститори в компанията, "но за момента не виждам" варианти за включването им.

