"Без Джорджо Армани Милано нямаше да бъде столица на модата"

П ремиерата на документалния филм „Милано: Историята на италианската мода отвътре“, режисиран от носителя на награда „Еми“ Джон Маджио, се състоя малко след ревюто на модна къща „Армани“ в неделя в рамките на Седмицата на модата в Милано, съобщи АП.

Документалният филм, който ще излезе онлайн по-късно тази година, отдава чест на Джорджо Армани, основателят на модната къща, заради приносите му в миланската прет-а-порте мода през 80-те – най-вече благодарение на известното деконструирано сако, което актьорът Ричард Гиър носи в „Американски жиголо“.

„Модата ми помогна да порасна и да стана човек. В началото не беше лесно, защото не се чувствах готов, но постепенно събрах смелост и поисках да се превърна в нещо значимо“, каза Армани в деня на премиерата.

Продуцентът на филма Алън Фридман нарече 88-годишния дизайнер: "човекът, без когото Милано нямаше да бъде столицата на модата днес“.

Филмът разказва и за съревнованието между Армани, известен с класическата си елегантност, и Джани Версаче – дизайнерът, който създаде титлата „супермодел“, и контрастира на Армани със своите отявлено секси колекции.

Кадри от филма показват срещи между бившия творчески директор на "Гучи" Том Форд и бившия главен изпълнителен директор на модната къща Доменико Де Соле, на които те обсъждат опитите за сливане на "Гучи“ и „Версаче“. Опити, които в крайна сметка се провалят след убийството на Джани Версаче през 1997 г.

По-късно къща „Гучи“ е купена от френския конгломерат Керинг, а „Версаче“ днес е част от американската компания „Капри холдинг“. В резултат на това Италия не успява да създаде своя собствена модна корпоративна група, която да се съревновава с Франция.

По-рано се състоя ревюто, посветено на новата колекция на „Армани“ за есен/зима 2023 г., предаде Ройтерс.

Ревюто беше открито с бежови и бронзови гами, дълги рокли, свободни панталони и леки шлифери с дължина 3/4. Присъстваха още копринени ризи и панталони, подобни на пижами. Някои тоалети предвиждаха наслояване – удължени сака или дълги рокли, облечени върху панталони.

