Премиерът на Украйна: Победата на Русия ще доведе до Трета световна война

П ремиерът на Украйна предупреди, че победата на Русия в страната му може да доведе до още по-голям конфликт и до Трета световна война, докато молеше Конгреса на САЩ да одобри пакет от военна помощ за Киев на стойност над 60 млрд. долара, предаде Daily Mail.

Денис Шмихал заяви, че американската военна помощ е от съществено значение за усилията на Киев да отблъсне руските сили и че по-нататъшно забавяне може да има катастрофални последици.

"Тези пари ни трябват днес, не утре. Ако Украйна падне, глобалната система за сигурност ще бъде разрушена. Ще има много конфликти, а в крайна сметка това може да доведе до Трета световна война”, твърди той.

Коментарите на министър-председателя повтарят тези на президента Володимир Зеленски, който отдавна настоява САЩ и Европа да предоставят по-голяма военна подкрепа на Украйна.

Украински официални лица твърдят, че Владимир Путин и руските въоръжени сили ще бъдат окуражени от победата в Украйна и биха могли да заплашват други държави - въпреки че Кремъл отхвърли тези твърдения като ги нарече "пълна глупост", представяйки своята "специална военна операция" зад граница като отговор на разширяването на НАТО.

Зеленски: Разглеждането на помощта за Украйна отделно от Израел е "позор за света"

Суровото предупреждение на Шмихал дойде в момент, когато Камарата на представителите на САЩ най-накрая обяви гласуването на огромен пакет от военна помощ, който включва около 61 млрд. долара дълго отлагана подкрепа за Киев.

Пакетът включва и около 26,38 млрд. долара военна помощ за Израел, част от която ще покрие разходите за военните операции на САЩ в отговор на неотдавнашните нападения, а други 9,1 млрд. долара са предназначени за хуманитарни нужди.

Във Вашингтон Байдън приветства планираното гласуване в Конгреса, което сега е насрочено за събота след месеци на политически спорове, и призова американските законодатели да го приемат.

"Ще подпиша закона незабавно, за да изпратя послание на света: "Ние сме с нашите приятели и няма да позволим на Иран или Русия да успеят", се казва в изявление на Белия дом.

Трите законопроекта са подобни на пакета за чуждестранна помощ на стойност 95 млрд. долара, който Сенатът прие през февруари със силна 70% двупартийна подкрепа.

