Тръмп: Преговорите за Газа напредват бързо

Президентът на САЩ изрази очакване първата фаза да приключи тази седмица

6 октомври 2025, 07:09
Тръмп: Преговорите за Газа напредват бързо
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с "Хамас" за слагане на край на войната, водена от Израел в ивицата Газа, и за освобождаване на заложниците, държани от палестинското ислямистко движение, напредват бързо, предаде Ройтерс.

"Тези преговори са много успешни и протичат бързо. Техническите екипи ще се срещнат отново (днес) в Египет, за да обсъдят и изяснят последните подробности. Казаха ми, че първата фаза трябва да приключи тази седмица и моля всички да ДЕЙСТВАТ БЪРЗО", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Нетаняху: Израелски екип заминава за Египет за преговори за заложниците

Главният преговарящ от страна на "Хамас" Халил ал Хая е пристигнал вчера в Египет начело на делегация, която е предвидено да започне непреки преговори с Израел, съобщи междувременно ислямисткото движение, цитирано от Франс прес.

В изявлението се уточнява, че ще бъдат обсъдени "механизмите за прекратяване на огъня, изтеглянето на окупационните сили и размяна на затворници".

Тръмп: „Хамас“ ще бъде „напълно унищожена“, ако не се откаже от властта в Газа

Срещите, насрочени за днес в египетския курорт Шарм ел Шейх, ще бъдат първите, на които Ал Хая ще присъства, откакто Израел нанесе удари по него и други лидери на "Хамас" в катарската столица Доха миналия месец, отбелязва АФП.

Главният преговарящ от страна на "Хамас" наруши мълчанието си вчера с предварително записано телевизионно интервю в Катар, който посредничи за няколко кръга преговори с Египет и Съединените щати.

Войната в Газа не е приключила - Рубио очерта фазите за мир

Разговорите днес ще се водят въз основа на плана на Тръмп за слагане на край на войната в Газа. Президентът на САЩ изпрати своя специален пратеник Стив Уиткоф и зет си Джаред Къшнър в Египет, за да помогнат за уговаряне на условията, при които ще бъдат освободени оставащите в плен хора, отвлечени по време на атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Израелската делегация ще замине за Шарм ел Шейх днес, съобщиха по-рано от канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.

Източник: Николай Станоев, БТА    
Тръмп Израел Газа Хамас преговори
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
