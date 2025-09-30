Анализ: Похвали и ярост за мирното споразумение на Тръмп за Газа - но първата реакция на "Хамас" е показателна

Kогато Бенямин Нетаняху се завърне в Израел, той ще се сблъска с вълна от мнения. Някои хора са пълни с похвали за сделката, в чието създаване е участвал, докато други я мразят. Никой не остава безразличен, предаде SkyNews.

Сред тези, които изразяват ярост, са членове на неговия собствен кабинет. Нетаняху ще присъства на заседание на кабинета във вторник вечерта, където ще се изправи пред гнева на двамата си най-откровени министри – Итамар Бен-Гвир и Безалел Смотрич. И двамата идват от безкомпромисното политическо крайно дясно; и двамата смятат, че компромисът е знак за слабост; и двамата бяха дълбоко възмутени от идеята премиерът да се извини на Катар за атаката в Доха.

Нетаняху под натиск от крайнодесните преди срещата си с Тръмп

Бен-Гвир заяви, че далеч от това да бъде повод за срам, нападението е било „важно, справедливо и изключително морално... Катар е държава, която подкрепя тероризма, финансира тероризма и подбужда тероризъм“. Смотрич, сякаш притеснен да не бъде надминат, сравни Нетаняху с Невил Чембърлейн и неговата политика на умиротворяване на нацистите, като нарече „унизителното извинение“ на премиера „позор“.

"Рецепта за агресия": Как реагира светът на плана на Тръмп за Ивицата Газа

Могат ли тези двама мъже наистина да продължат да служат в кабинет с Нетаняху? И ако не, колко време остава, преди правителството да се разпадне? Това няма да застраши мирния план – ако той оцелее – защото ще има подкрепата на достатъчно опозиционни партии, за да бъде приет като закон. Но би ускорило провеждането на нови общи избори, където Нетаняху би се опитал да се представи като държавник, който е върнал заложниците (ако това се случи), докато неговите съперници биха го изобразили като човека, на чието дежурство се случиха събитията от 7 октомври.

Нетаняху излиза пред ООН под световен натиск заради Газа

В краткосрочен план планът на Нетаняху има доста поддръжници в Израел. Президентът Исак Херцог го аплодира, както и форумът, представляващ семействата на заложниците. Лидери от арабски държави също заявиха, че приветстват плана, макар че единодушно отдават заслугата за него на Доналд Тръмп, а не на израелския премиер.

Но след това аплодисментите затихват. Първоначалната реакция на "Хамас" беше показателна – планът дори не им беше изпратен, преди да бъде обявен пред света. А без тяхното съгласие как би изглеждала една сделка? Може ли изобщо да проработи? Те заявяват, че не могат да подкрепят нищо, което не включва палестинско самоопределение. А този план изрично не го предвижда.

Напомняме, че "Хамас" все още държи заложниците. Въпреки всички подразбиращи се заплахи от страна на Тръмп за това какво ще се случи, ако "Хамас" не подпише сделката, връщането на заложниците е темата, която най-силно резонира сред израелската общественост. Ако "Хамас" не харесва сделката, те няма да върнат заложниците.

Що се отнася до управлението на Газа, сред палестинците има много малко подкрепа за лидерски екип от Тръмп и Блеър.

„Тони Блеър е военнопрестъпник, който трябва да бъде в Хага, а не в Газа“, заяви Мустафа Баргути, ветеранът политик, който е член на Палестинския законодателен съвет от близо две десетилетия. Това е мнение, което съм чувал да се повтаря неведнъж.

Предстоят още преговори. „Ще повярвам, когато се случи“, каза уморено един военен представител. „По-уверен съм, отколкото преди“, добави друг източник, „но преди изобщо не бях уверен“.

Никой не се вълнува прекалено рано, а има препятствия, които трябва да бъдат преодолени, и компромиси, които трябва да бъдат направени. Но има шанс нещата да се случат, и ако това стане, може да се случи бързо.

След опустошителната атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., Израел предприе мащабна военна операция в Ивицата Газа. Основните цели, поставени от министър-председателя Бенямин Нетаняху, включваха елиминирането на Хамас, освобождаването на заложниците и осигуряването, че Газа вече няма да представлява заплаха за Израел. В хода на конфликта, Нетаняху се сблъска с нарастващ вътрешен и международен натиск.

Вътрешнополитически, Нетаняху, който е изправен пред съдебен процес за корупция, е обвиняван, че удължава войната, за да запази властта си. Той разчита на подкрепата на своите крайнодесни коалиционни партньори, като министрите Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич.

На международната сцена Израел е подложен на силни критики за хуманитарната ситуация в Газа и броя на цивилните жертви. Организации като ООН и държави като Великобритания, Франция и Канада призоваха за прекратяване на огъня и подкрепиха решението с две държави, като някои дори признаха палестинска държава. Международният наказателен съд издаде заповеди за арест срещу Нетаняху и неговия министър на отбраната.

В този сложен контекст, бившият американски президент Доналд Тръмп представи своя план за Ивицата Газа, целящ прекратяване на огъня, освобождаване на заложници, премахване на ролята на "Хамас" и създаване на преходно правителство, като същевременно предлага път към бъдеща палестинска държава. Докато израелският президент Исак Херцог и семействата на заложниците изразиха подкрепа за елементи от плана, "Хамас" категорично го отхвърли, настоявайки за палестинско самоопределение и пълно израелско изтегляне. Крайнодесните в кабинета на Нетаняху също се противопоставиха на всякакви отстъпки, особено по отношение на палестинската държавност, застрашавайки стабилността на правителството му. Тази дълбока пропаст между основните участници оставя перспективите за мирно решение все още неясни.