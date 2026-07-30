Свят

„Планината на кирката“ крие тайна: Тръмп иска да удари най-загадъчния обект на Техеран

Това е една от най-големите загадки около ядрената програма на Иран: комплексът под Планината на кирката, известна и като Пикакс. Какво се знае за този обект?

30 юли 2026, 06:43
„Планината на кирката“ крие тайна: Тръмп иска да удари най-загадъчния обект на Техеран
Източник: iStock
  • Мистериозният подземен комплекс „Планината на кирката“ край Натанз се превърна в ключова точка на напрежение - САЩ обмислят възможни удари, тъй като има подозрения, че там може да се намират центрофуги или компоненти за обогатяване на уран, но Иран не допуска инспектори на МААЕ.
  • Съоръжението вероятно е едно от най-добре защитените ядрени обекти в Иран - според анализатори е изградено на около 80–100 метра под планината, което го прави много трудно за унищожаване дори с мощни противобункерни оръжия.
  • Неяснотата около предназначението му засилва международните опасения - Иран твърди, че подземните обекти са за защита на мирна ядрена програма, но натрупаните запаси от 60% обогатен уран и липсата на достъп за инспекции поддържат съмненията за потенциални военни цели.

Мистериозният подземен комплекс до ядреното съоръжение на Иран в Натанз привлече вниманието на света, след като американският президент Доналд Тръмп каза, че САЩ може да го атакуват, защото по думите му там се намират центрофугите за обогатяване на уран. Иран вече заплаши, че ще "разшири" войната, ако САЩ отново атакуват ядрени съоръжения. Междувременно американският посланик в ООН обяви, че за втора поредна нощ атаките над Иран са били преустановени, за да се даде на дипломацията нужното време, пише Deutsche Welle.

Техеран не разпространява почти никаква информация за комплекса, който се намира под близката планина, която на фарси се нарича "Кух-е Коланг Газ Ла" или в превод - Планината на кирката. Известна е и под името Пикакс. Инспектори от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) никога не са допускани до това място. Информация за него има само от сателитни снимки и разузнавателни данни. В последните години то се появява в доклади за ядрената програма на Иран, но не е ясно за какво точно се използва. Тези неясноти го правят една от най-строго наблюдаваните локации, свързани с иранската ядрена програма.

Тайната на Иран, която Тръмп скри: Разкрития за ядрените удари и мистериозната „Планина на обречеността“

  • Какво се знае за тази планина?

Подземният комплекс се намира южно от Техеран - в провинция Исфахан. Той е издълбан в планината на около два километра от съоръжението за обогатяване на уран в Натанз - едно от най-важните за страната. Сателитните снимки показват, че от 2020 там се строи - входове за тунели, пътища, системи за сигурност и голямо количество камъни, изкарани при копаенето.

Изглежда, че след юли 2020 година (тогава мистериозна експлозия поврежда съоръжението в Натанз) Иран е засилил строителните дейности около Планината на кирката. Властите в Техеран го обявяват за саботаж. Няколко месеца по-късно Ислямската република обявява официално плановете си за изграждане на ново съоръжение под земята, което да е на по-безопасна локация. Властите обявяват, че то ще е по-голямо и по-добро.

Американският Институт за наука и международна сигурност оценява, че съоръжението най-вероятно се намира на 80 до 100 метра под планината. Ако това е вярно, то този комплекс се намира на най-дълбоката локация под земята от всички ядрени съоръжения на Иран и ще е много труден за достигане с въздушен удар. Директорът на МААЕ Рафаел Гроси многократно е заявявал, че инспекторите на организацията никога не са допускани там. Без инспекции МААЕ не може да потвърди каква техника се използва в Планината на кирката.

Тръмп с пряка заплаха: САЩ готвят удар по най-тайния ядрен обект на Иран

  • Има ли центрофуги за обогатяване на уран в Планината на кирката

През юни "Уол стрийт джърнъл" съобщава, че според израелското разузнаване "хиляди компоненти за центрофуги за обогатяване на уран" или други чувствителни системи може да са били пренесени в планината в месеците след 12-дневната война на САЩ и Израел срещу Иран преди година. Доналд Тръмп също коментира тази информация. Каза, че това е възможно, но "няма доказателства".

Някои анализатори също така смятат, че комплексът би могъл да послужи за производството или сглобяването на модерни центрофуги, ако Иран реши да възстанови или разшири тези възможности. Ислямската република твърди, че подземните комплекси са нужни за предпазването на ядрената инфраструктура от нападения и саботажи. Техеран многократно е подчертавал, че обогатяването на уран е за мирни цели и отрича да разработва ядрено оръжие.

Международни инспектори и разузнавателни данни сочат, че Иран притежава около 440 килограма уран, обогатен до 60%, което е много над нивото, нужно за цивилни цели, и близо до 90-те процента обогатяване, които са нужни за производството на ядрено оръжие.

Какво знаем за тайната ядрена планина на Иран

  • Бункер, устойчив на бомбардировки?

Старши сътрудникът от американския Институт за Близкоизточна политика Фарзин Надими казва пред ДВ, че Планината на кирката е стратегически важна, защото е устойчива на бомби, които достигат и подземни комплекси, но и защото е близо до Натанз. Според Надими ударите по ядрените комплекси от юни 2025 са подсилили значението на тази планина още повече.

"Предвид опасенията на Иран за сигурността може да се очаква, че в бъдеще обогатяването на уран и дори действията, свързани с разработване на оръжие ще бъдат извършвани само на едно място, което да се защитава много стриктно", казва Надими. Според него точно тази планина е най-добрият кандидат за такава локация. Бомбите за разбиване на бункери, които американската армия използва при миналогодишните удари, са направени така, че пробиват терена преди да се взривят. Но дори най-мощните такива бомби могат да стигнат само до определена дълбочина. Дали могат да разрушат комплекс, вкопан толкова дълбоко в планинска верига? Отговорът на този въпрос все още е неясен, тъй като не е ясно точно как е изграден този ирански комплекс.

Иран обогатява уран в нов подземен бункер

  • Има ли как това съоръжение да бъде изкарано от строя

За разлика от Натанз и Фордо, които бяха идентифицирани като ключови за ядрената програма на Иран още преди години, е много трудно да се прецени дали е нанесена сериозна щета на съоръжение, което се намира под планина.

Някои анализатори смятат, че ако планината някога стане мишена на нападение, целта може би няма да е да бъде унищожен целият комплекс. По-реалистична военна цел би било да бъдат срутени тунелите, които се използват за вход и да бъде прекъсната инфраструктурата, която подпомага функциите на съоръжението. Така работата му би се затруднила значително.

Дали в Планината на кирката в някакъв момент ще бъдат разположени центрофуги за обогатяване на уран, или това място просто ще остане обикновено ядрено съоръжение все още не е ясно. Секретният му статут и очевидният му мащаб обаче го превръщат в едно от най-внимателно наблюдаваните съоръжения от иранската ядрена програма, което навярно ще остане важно за международната общност още дълги години.

 

Източник: Deutsche Welle    
Иранска ядрена програма Планината на кирката Натанз Обогатяване на уран САЩ-Иран Подземен ядрен обект МААЕ Центрофуги Международна сигурност Ядрено оръжие
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Хибриден натиск над Европа: Какво се крие зад бомбените сигнали, които приземиха самолети

Хибриден натиск над Европа: Какво се крие зад бомбените сигнали, които приземиха самолети

Ръсел Бранд бе признат за виновен в изнасилване, изпратиха го директно в ареста

Ръсел Бранд бе признат за виновен в изнасилване, изпратиха го директно в ареста

Катастрофа с трамвай в центъра на София: Двама души са в болница

Катастрофа с трамвай в центъра на София: Двама души са в болница

Разбилият се самолет във Флорида се е разпаднал във въздуха: Отломка проби покрив и падна в кухня

Разбилият се самолет във Флорида се е разпаднал във въздуха: Отломка проби покрив и падна в кухня

Войни, инфлация и ръст на фалитите: Големите рискове пред европейската икономика

Войни, инфлация и ръст на фалитите: Големите рискове пред европейската икономика

biss.bg
5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

dogsandcats.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 2 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 2 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 2 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Киммари Джонсън

Почина актрисата от „Бевърли Хилс, 90210“ Киммари Джонсън

Свят Преди 14 минути

Звездата е издъхнала в болница в Лос Анджелис в сряда след претърпян сърдечен инцидент в дома ѝ

Радан Кънев сезира ЕК за втория пенсионен стълб

Радан Кънев сезира ЕК за втория пенсионен стълб

Парите ни Преди 28 минути

Евродепутатът иска да разбере дали правителството е предлагало пред Брюксел вноската за втория стълб да бъде намалена наполовина в полза на НОИ – нещо, което премиерът и финансовият министър публично отричат

Кралица Камила с ефирната си бяла рокля и прозрачен чадър по време на проливния дъжд в Антигуа и Барбуда, който развали прическата ѝ и остави крал Чарлз III напълно мокър

Какво послание скри кралица Камила в роклята си по време на визитата в Карибите?

Свят Преди 47 минути

Съпругата на крал Чарлз III избра бяла рокля на Анна Валънтайн за официалната вечеря в карибската държава

ЕК изпрати забележки до България заради прекомерния дефицит

ЕК изпрати забележки до България заради прекомерния дефицит

България Преди 51 минути

От кореспонденцията между финансовото министерство и Брюксел става ясно, че въпреки усилията за свиване на разходите, те се отклоняват от евроизискванията

„Свобода на колела“

Изчезнали животински видове и интерактивни музеи в „Свобода на колела“

Любопитно Преди 56 минути

Мариана и Любо продължават да преоткриват България тази събота в 16:30 ч. по NOVA

Половината българи режат от храна и здраве заради скъпата енергия – един от най-високите дялове в ЕС

Половината българи режат от храна и здраве заради скъпата енергия – един от най-високите дялове в ЕС

Парите ни Преди 57 минути

Проучване на Европейската инвестиционна банка показва, че 74% от българите са усетили значителен удар върху покупателната си способност заради поскъпването на енергията при 60% средно за ЕС

ЕК преведе още 4,36 млрд. евро на Украйна

ЕК преведе още 4,36 млрд. евро на Украйна

Свят Преди 1 час

От преведената днес сума 3,7 милиарда евро са за макрофинансова помощ за държавата, а 658 милиона евро са предназначени за закупуване на военно оборудване, съобщиха от Брюксел

<p>Украйна въоръжи наземен робот с огнехвъргачка - нова заплаха за руската пехота</p>

Украйна добави още една функция към наземните си роботи - руската пехота няма да е доволна

Свят Преди 1 час

Машината е тествана от бойци на украинското военно разузнаване, но засега не са разкрити техническите ѝ характеристики и предназначението ѝ

Любомир Дацов

10% по-скъп петрол вдига цените у нас с до 0,9%: Кои отрасли поемат най-тежкия удар

Парите ни Преди 1 час

Анализът на Любомир Дацов от Фискалния съвет показва, че при 30% поскъпване на петрола потребителските цени могат да се повишат с до 2,7%, а най-уязвим е износът

Кой поръчва в 23:00? Защо ресторантите вече не чакат работното време на доставчиците

Кой поръчва в 23:00? Защо ресторантите вече не чакат работното време на доставчиците

Любопитно Преди 1 час

Какво разкриват данните за навиците на ресторантьорския бизнес ?

.

Световен рекорд: Съдия вдигна 53 червени картона в един мач в Бразилия

Любопитно Преди 1 час

Мач от младежкото първенство завърши с исторически хаос, 43 изгонени футболисти и прекратяване на срещата заради заплахи и вандализъм

Висша мода, звезден блясък и дизайнерски бижута: Три луксозни български бранда идват на BEGE EXPO 2026

Висша мода, звезден блясък и дизайнерски бижута: Три луксозни български бранда идват на BEGE EXPO 2026

Любопитно Преди 1 час

FashionTV и три български дизайнерски бранда ще добавят стил и елегантност към най-голямото изложение на игралната индустрия на Балканите

DARA

DARA ще бъде специален гост на „Евровизия Азия 2026“ в Банкок

Любопитно Преди 1 час

Победителката в „Евровизия 2026“ DARA ще участва като специален гост на финала на първото азиатско издание на музикалния конкурс в Банкок на 14 ноември, където ще представи новото си парче Bad Idea пред фенове от 11 държави

<p>Руски хакери атакуваха хиляди смартфони и български военен сайт&nbsp;</p>

Мащабна руска кибератака срещу Android и iOS засегна и български военен сайт

България Преди 1 час

Руската хакерска група APT29 е използвала компрометирани уебсайтове и зловреден код за кражба на чувствителни данни от необновени мобилни устройства

Удар на Европейската прокуратура: Разбиха мрежа за ДДС измами с луксозни коли за 100 млн. евро

Удар на Европейската прокуратура: Разбиха мрежа за ДДС измами с луксозни коли за 100 млн. евро

България Преди 1 час

Мащабната операция обхвана 5 държави от ЕС, над 900 правоохранители, 13 арестувани и конфискувани имоти, автомобили и скъпи вещи

Starlink

Русия обединява усилия с Беларус за създаването на конкурент на Starlink. Какво означава това за балтийските държави?

Свят Преди 1 час

Проектът на „Бюро 1440“ цели да изгради независима руска система за сателитен интернет, която вече се използва при някои дронове в Украйна

Всичко от днес

От мрежата

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg

Кучето ви изяде нещо по време на разходка? Ето какво да направите

dogsandcats.bg
1

Обновиха пътеката в Драгоманското блато

sinoptik.bg
1

Бели врабчета летят из Воденската гора в Лудогорието

sinoptik.bg

Коледните подаръци, които помним с години - какво ги прави специални?

Edna.bg

Джеймс Нортън влиза в ролята на секси Дядо Коледа

Edna.bg

ЕК със забележки към България по бюджетния план за 2027

Nova.bg

Бомбени заплахи срещу три полета до София, изтребители ги ескортираха до летищата в столицата и в Пловдив

Nova.bg