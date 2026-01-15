Свят

Теменужка Петкова: Правителството ще индексира еднократно възнагражденията с 5%

15 януари 2026, 16:41
"Надявам се да проявят човечност": Гренландци се страхуват от апетита на Тръмп към минералите
„Правителството ще предприеме необходимите действия и ще индексира еднократно възнагражденията с 5%. Работим това да се случи максимално бързо“, заяви министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова на брифинг в Министерството на финансите (МФ), предаде БГНЕС. 

Думите на финансовия министър в оставка идват след днешното изказване на лидера на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, свързано с изпълнението на т. нар. удължителен закон на бюджета до приемането на редовен закон за държавния бюджет за 2026 г. 

ПП-ДБ предложи еднократна индексация на доходите

Петкова припомни, че в пленарна зала беше направено предложение от Асен Василев да бъде включен текст, свързан с възможността за индивидуално и еднократно индексиране на възнагражденията с размера на годишната инфлация, натрупана към 31 декември 2025 г. Като подчерта, че в рамките на този текст има редица неясноти.

Тя отбеляза, че „МФ веднага предприе мерки и направи официално запитване до Националния статистически институт (НСИ)“, за да получи информация, която е свързана с прилагането именно на тази разпоредба от т. нар. удължителен закон за бюджета. 

„Информацията, която получихме в рамките на днешния ден от страна на НСИ показва, че индексът на протребителските цени, съгласно националната методология, към края на 31 декември 2025 г. е 5%, а хармонизираният индекс на потребителските цени – този индекс, по който се измерва инфлацията във всички държави членки на Европейския съюз (ЕС) и по който те се сравняват, е 3,5%“, съобщи финансовият министър в оставка. 

Правителството ще предприеме необходимите действия и ще приложи този режим, който е по-благоприятен за българските граждани и ще индексира еднократно възнагражденията на всички с 5%, обяви Петкова и уточни, че това ще бъде предмет на следващото заседание на Министерски съвет (МС).

„Ние в момента работим по темата и в рамките на следващото заседание правителството ще вземе съответното решение“, съобщи още тя, като увери: „Работим това да се случи максимално бързо.“ 

България ще влезе в новата година с удължителен бюджет

Заради твърденията на Асен Василев, че инфлацията е била по-ниска, когато той беше финансов министър, Петкова обърна внимание, че през 2022 г. инфлацията, съгласно индекса на потребителските цени в България, е 16,9%.

„Инфлацията, съгласно хармонизирания индекс на потребителските цени за 2022 г., т.е. индексът, по който ни се прави сравнението с всички държави членки в ЕС, е 14,3%, така че толкова за инфлацията по отношение на присъствието на Асен Василев в публичните финанси на страната и неговия принос за инфлационните процеси“, заяви тя и припомни, че през 2025 г. спрямо 2024 г., ръстът на минималната работна заплата е 15,4%, а на средната работна заплата за 2025 г. спрямо 2024 г. е 11,8%. 

Петкова е категорична, че тук не може да се говори по никакъв начин за някакво обедняване на българските граждани.

„Напротив – виждате какъв е процентът на инфлация и виждате какъв е ръстът на възнагражденията“, каза още тя и още веднъж подчерта, че правителството ще приложи по-благоприятния за българските граждани режим и ще индексира еднократно възнагражденията с 5%.

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 10 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 9 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 10 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 9 часа

България Преди 30 минути

Заради катастрофата е спряно движението в участъка при км 33 край Хасково

Свят Преди 1 час

Бивш руски дипломат и анализатори тълкуват сдържаната реакция на Москва спрямо протестите и политическото напрежение

Любопитно Преди 1 час

Шест емблематични холивудски роли – от Джак Спароу и Нео до Железния човек – донесоха на Джони Деп, Киану Рийвс, Брус Уилис, Том Круз, Уил Смит и Робърт Дауни-младши стотици милиони долари чрез хонорари и и проценти от печалбите

България Преди 1 час

Второ болнично вертолетно летище там беше открито от Гроздан Караджов

Свят Преди 2 часа

Един от пътниците променил името на хотспот мрежата за Wi-Fi на телефона си

Свят Преди 2 часа

Михайло Федоров обещава да пренесе технологичния си опит в сектора, като развие още повече авангардната програма за дронове на армията

Любопитно Преди 2 часа

Сами Шийн публично обвини сестра си в това, че тайно се среща с бившия ѝ приятел

Свят Преди 2 часа

Договорът New START изтича през февруари

Русия иска да завземе Гренландия? Каква е целта ѝ в Арктика

Свят Преди 2 часа

Русия представи стратегията си за развитие на Арктика до 2035 година още през 2020-а

България Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Това е част от засилените мисии на НАТО за въздушно патрулиране, съобщи турското министерство на отбраната

Любопитно Преди 2 часа

Благой Георгиев и Стойко Сакалиев също ще се срещнат с младите надежди във „Вече играеш… Стоичков“

България Преди 3 часа

Нова порция застудяване сваля температурите до -12°

България Преди 3 часа

На място са изпратени 3 притовопожарни автомобила

Пари Преди 3 часа

Сред тях са по-ниски разходи по трансакции и заеми, засилена външна търговия, инвестиции и ценова прозрачност

България Преди 3 часа

Ще бъде създадена нова дирекция в холдинга, която ще бъде ангажирана с тези въпроси, заяви Жечо Станков

