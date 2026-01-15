Теменужка Петкова: Правителството ще индексира еднократно възнагражденията с 5%

"Надявам се да проявят човечност": Гренландци се страхуват от апетита на Тръмп към минералите

„Правителството ще предприеме необходимите действия и ще индексира еднократно възнагражденията с 5%. Работим това да се случи максимално бързо“, заяви министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова на брифинг в Министерството на финансите (МФ), предаде БГНЕС.

Думите на финансовия министър в оставка идват след днешното изказване на лидера на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, свързано с изпълнението на т. нар. удължителен закон на бюджета до приемането на редовен закон за държавния бюджет за 2026 г.

ПП-ДБ предложи еднократна индексация на доходите

Петкова припомни, че в пленарна зала беше направено предложение от Асен Василев да бъде включен текст, свързан с възможността за индивидуално и еднократно индексиране на възнагражденията с размера на годишната инфлация, натрупана към 31 декември 2025 г. Като подчерта, че в рамките на този текст има редица неясноти.

Тя отбеляза, че „МФ веднага предприе мерки и направи официално запитване до Националния статистически институт (НСИ)“, за да получи информация, която е свързана с прилагането именно на тази разпоредба от т. нар. удължителен закон за бюджета.

„Информацията, която получихме в рамките на днешния ден от страна на НСИ показва, че индексът на протребителските цени, съгласно националната методология, към края на 31 декември 2025 г. е 5%, а хармонизираният индекс на потребителските цени – този индекс, по който се измерва инфлацията във всички държави членки на Европейския съюз (ЕС) и по който те се сравняват, е 3,5%“, съобщи финансовият министър в оставка.

Правителството ще предприеме необходимите действия и ще приложи този режим, който е по-благоприятен за българските граждани и ще индексира еднократно възнагражденията на всички с 5%, обяви Петкова и уточни, че това ще бъде предмет на следващото заседание на Министерски съвет (МС).

„Ние в момента работим по темата и в рамките на следващото заседание правителството ще вземе съответното решение“, съобщи още тя, като увери: „Работим това да се случи максимално бързо.“

България ще влезе в новата година с удължителен бюджет

Заради твърденията на Асен Василев, че инфлацията е била по-ниска, когато той беше финансов министър, Петкова обърна внимание, че през 2022 г. инфлацията, съгласно индекса на потребителските цени в България, е 16,9%.

„Инфлацията, съгласно хармонизирания индекс на потребителските цени за 2022 г., т.е. индексът, по който ни се прави сравнението с всички държави членки в ЕС, е 14,3%, така че толкова за инфлацията по отношение на присъствието на Асен Василев в публичните финанси на страната и неговия принос за инфлационните процеси“, заяви тя и припомни, че през 2025 г. спрямо 2024 г., ръстът на минималната работна заплата е 15,4%, а на средната работна заплата за 2025 г. спрямо 2024 г. е 11,8%.

Петкова е категорична, че тук не може да се говори по никакъв начин за някакво обедняване на българските граждани.

„Напротив – виждате какъв е процентът на инфлация и виждате какъв е ръстът на възнагражденията“, каза още тя и още веднъж подчерта, че правителството ще приложи по-благоприятния за българските граждани режим и ще индексира еднократно възнагражденията с 5%.