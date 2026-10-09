Пентагонът планира публично излъчване на първата си екзекуция чрез разстрел от десетилетия

Пентагона обяви, че екзекуцията на Нидал Малик Хасан на 3 декември ще бъде излъчвана на живо.

Хасан е осъден за убийството на 13 души и раняването на 32-ма при стрелбата във „Форт Худ“ през 2009 г.

Екзекуцията ще бъде чрез разстрел.

Пентагонът съобщи в четвъртък, че ще излъчва на живо първата екзекуция чрез разстрел във въоръжените сили от десетилетия насам. По този начин обществеността ще може да гледа как мъжът, убил 13 души по време на масовата стрелба във Форт Худ през 2009 г., бива умъртвен, съобщава CNN.

Пентагонът ще излъчва на живо екзекуцията на убиеца от „Форт Худ“

Министърът на отбраната Пийт Хегсет обеща в интервю тази седмица да позволи на публиката да гледа как разстрелващ отряд екзекутира Нидал Хасан в същата база в Тексас, където той извърши клането.

MAJOR NEWS!!! @SECWAR REVEALS FORT HOOD SHOOTER’S FIRING SQUAD EXECUTION WILL BE PUBLIC Sec. Pete Hegseth says Nidal Hasan will be executed by soldiers at Fort Hood on December 3 at 1 PM—the same time as the 2009 attack. “We’ll make sure that people are able to watch it, that it’s public.” @JackPosobiec — Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) October 8, 2026

„Ще се уверим, че хората могат да го гледат, че е публично, защото хората трябва да разберат, че за подобни неща има сериозни последствия“, каза Хегсет пред крайнодесния подкастър Джак Пособиек в интервю на борда на самолетоносача USS Abraham Lincoln в сряда, което предизвика бърза вълна от реакции и от двете политически партии.

Доналд Тръмп одобри екзекуция чрез разстрел

Представител на Пентагона заяви в четвъртък, че екзекуцията - която Хегсет препоръча, а президентът Доналд Тръмп одобри - „ще бъде излъчвана на живо“, а Хегсет потвърди това и в публикация в социалната мрежа X.

Временно изпълняващият длъжността секретар на сухопътните сили Адам Теле определи датата на екзекуцията на Хасан за 3 декември от 13:00 ч. местно време.

Хегсет каза: „Ще го направим в един часа, когато той извърши това, и войници с пушки ще изпълнят екзекуцията чрез разстрел“.

Екзекутириха мъж, убил трима през 2004 г. в САЩ

По-рано в четвъртък Пентагонът пренасочи въпросите относно това как екзекуцията ще бъде публично оповестена към сухопътните сили, откъдето не отговориха на запитването на CNN.

Il 5 novembre del 2009 il maggiore dell’Esercito Nidal Malik Hasan entrò in una stanza della base di Fort Hood, Texas, dove alcuni soldati si stavano preparando per una imminente missione. Urlò Allahu Akbar, «Dio è grande», e poi aprì il fuoco con una pistola con mirino laser. Uccise 13 soldati, ne ferì 32, prima di venire colpito da un poliziotto. Rimase parzialmente paralizzato e da allora ha trascorso i suoi giorni nel centro di detenzione dello US Army a Fort Leavenworth, in Kansas. Ora il presidente Trump ha autorizzato la sua esecuzione capitale. Hasan finirà davanti a un plotone di esecuzione e sarà il primo dal 1945, quando la vittima fu Eddie Slovik, disertore durante la Seconda Guerra Mondiale. Dal nostro corrispondente Alberto Simoni #LaStampa #trump #usa — La Stampa (@LaStampa) October 6, 2026

Хасан бе осъден през юли 2013 г. по 13 обвинения в предумишлено убийство и 32 обвинения в опит за убийство. По време на съдебния процес той заяви пред комисията от 13 офицери, че целта му са били войници, които е трябвало да бъдат изпратени в Афганистан и „щяха да участват в незаконна война“. В деня на стрелбата той започва от медицинския център във Форт Худ, откривайки огън по военнослужещите, събрали се за медицински прегледи преди заминаването си. След това той последва войниците през задната врата на центъра, докато те бягали, където се сблъсква с полицията и бива прострелян при разменения огън.

Екзекутириха мъж, убил трима през 2004 г. в САЩ

Екзекуцията чрез разстрел би била първата по рода си, извършена от сухопътните сили на САЩ след Втората световна война. Хегсет заяви в интервюто, че харесва „манталитета, който имахме през Втората световна война - манталитет на победа. Да разбираш, че когато врагът те атакува, отстояваш позицията си“.

Двупартийно осъждане и възможно нарушение на армейските разпоредби

Обещанието на Хегсет да позволи на обществеността да гледа екзекуцията чрез разстрел предизвика вълна от критични реакции и от двете страни на политическия спектър.

Първа екзекуция след провала с Криста Пайк: Умъртвиха мъж в Тексас със същото лекарство

Сенаторът републиканец Том Тилис нарече идеята в четвъртък вечерта „повече от отвратителна“. В X той написа: „Публичните екзекуции са нещо, което правят репресивни диктатури каквито са Иран и Афганистан. Това не трябва да се случва в Америка.“

Сенаторът демократ Крис Мърфи също бе шокиран и заяви пред CNN, че публичните екзекуции са „средновековни“.

„Искам да кажа, че това е отвратително, той екзекуциите на ИДИЛ ли имитира?“, каза Мърфи.

„В това ли се превърна Америка? Това е наистина извънредно“, каза Мърфи.

Публичното излъчване на живо на екзекуцията на Хасан би могло потенциално да наруши разпоредбите на сухопътните сили, регламентиращи военното смъртно наказание. Армейска разпоредба 190-55 определя категориите лица, на които е разрешено да присъстват на военна екзекуция, и изрично забранява на непълнолетни да гледат наказанието. Главното правоприлагащо лице на сухопътните сили (генералният маршал) обаче има право да отменя клаузи от разпоредбата, стига това да не нарушава закона или по-висш обвързващ нормативен акт.