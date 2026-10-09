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Пентагонът планира публично излъчване на първата си екзекуция чрез разстрел от десетилетия

Президентът Доналд Тръмп е одобрил екзекуцията на бившия военен психиатър, осъден за стрелбата през 2009 г.

Обновена преди 1 час / 9 октомври 2026, 07:21
Пентагонът планира публично излъчване на първата си екзекуция чрез разстрел от десетилетия
Пентагонът в САЩ   
Източник: Getty Images
  • Пентагона обяви, че екзекуцията на Нидал Малик Хасан на 3 декември ще бъде излъчвана на живо.
  • Хасан е осъден за убийството на 13 души и раняването на 32-ма при стрелбата във „Форт Худ“ през 2009 г.
  • Екзекуцията ще бъде чрез разстрел.

Пентагонът съобщи в четвъртък, че ще излъчва на живо първата екзекуция чрез разстрел във въоръжените сили от десетилетия насам. По този начин обществеността ще може да гледа как мъжът, убил 13 души по време на масовата стрелба във Форт Худ през 2009 г., бива умъртвен, съобщава CNN.

Пентагонът ще излъчва на живо екзекуцията на убиеца от „Форт Худ“

Министърът на отбраната Пийт Хегсет обеща в интервю тази седмица да позволи на публиката да гледа как разстрелващ отряд екзекутира Нидал Хасан в същата база в Тексас, където той извърши клането.

„Ще се уверим, че хората могат да го гледат, че е публично, защото хората трябва да разберат, че за подобни неща има сериозни последствия“, каза Хегсет пред крайнодесния подкастър Джак Пособиек в интервю на борда на самолетоносача USS Abraham Lincoln в сряда, което предизвика бърза вълна от реакции и от двете политически партии.

Доналд Тръмп одобри екзекуция чрез разстрел

Представител на Пентагона заяви в четвъртък, че екзекуцията - която Хегсет препоръча, а президентът Доналд Тръмп одобри - „ще бъде излъчвана на живо“, а Хегсет потвърди това и в публикация в социалната мрежа X.

Временно изпълняващият длъжността секретар на сухопътните сили Адам Теле определи датата на екзекуцията на Хасан за 3 декември от 13:00 ч. местно време.

Хегсет каза: „Ще го направим в един часа, когато той извърши това, и войници с пушки ще изпълнят екзекуцията чрез разстрел“.

Екзекутириха мъж, убил трима през 2004 г. в САЩ

По-рано в четвъртък Пентагонът пренасочи въпросите относно това как екзекуцията ще бъде публично оповестена към сухопътните сили, откъдето не отговориха на запитването на CNN.

Хасан бе осъден през юли 2013 г. по 13 обвинения в предумишлено убийство и 32 обвинения в опит за убийство. По време на съдебния процес той заяви пред комисията от 13 офицери, че целта му са били войници, които е трябвало да бъдат изпратени в Афганистан и „щяха да участват в незаконна война“. В деня на стрелбата той започва от медицинския център във Форт Худ, откривайки огън по военнослужещите, събрали се за медицински прегледи преди заминаването си. След това той последва войниците през задната врата на центъра, докато те бягали, където се сблъсква с полицията и бива прострелян при разменения огън.

Екзекутириха мъж, убил трима през 2004 г. в САЩ

Екзекуцията чрез разстрел би била първата по рода си, извършена от сухопътните сили на САЩ след Втората световна война. Хегсет заяви в интервюто, че харесва „манталитета, който имахме през Втората световна война - манталитет на победа. Да разбираш, че когато врагът те атакува, отстояваш позицията си“.

Двупартийно осъждане и възможно нарушение на армейските разпоредби

Обещанието на Хегсет да позволи на обществеността да гледа екзекуцията чрез разстрел предизвика вълна от критични реакции и от двете страни на политическия спектър.

Първа екзекуция след провала с Криста Пайк: Умъртвиха мъж в Тексас със същото лекарство

Сенаторът републиканец Том Тилис нарече идеята в четвъртък вечерта „повече от отвратителна“. В X той написа: „Публичните екзекуции са нещо, което правят репресивни диктатури каквито са Иран и Афганистан. Това не трябва да се случва в Америка.“

Сенаторът демократ Крис Мърфи също бе шокиран и заяви пред CNN, че публичните екзекуции са „средновековни“.

„Искам да кажа, че това е отвратително, той екзекуциите на ИДИЛ ли имитира?“, каза Мърфи.

„В това ли се превърна Америка? Това е наистина извънредно“, каза Мърфи.

Публичното излъчване на живо на екзекуцията на Хасан би могло потенциално да наруши разпоредбите на сухопътните сили, регламентиращи военното смъртно наказание. Армейска разпоредба 190-55 определя категориите лица, на които е разрешено да присъстват на военна екзекуция, и изрично забранява на непълнолетни да гледат наказанието. Главното правоприлагащо лице на сухопътните сили (генералният маршал) обаче има право да отменя клаузи от разпоредбата, стига това да не нарушава закона или по-висш обвързващ нормативен акт.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
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