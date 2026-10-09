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Пентагонът ще излъчва на живо екзекуцията на убиеца от „Форт Худ“

Президентът Доналд Тръмп е одобрил екзекуцията на бившия военен психиатър, осъден за стрелбата през 2009 г.

9 октомври 2026, 07:21
Пентагонът ще излъчва на живо екзекуцията на убиеца от „Форт Худ“
Пентагонът в САЩ   
Източник: Getty Images
  • Пентагона обяви, че екзекуцията на Нидал Малик Хасан на 3 декември ще бъде излъчвана на живо.
  • Хасан е осъден за убийството на 13 души и раняването на 32-ма при стрелбата във „Форт Худ“ през 2009 г.
  • Екзекуцията ще бъде чрез разстрел.

Пентагонът обяви, че екзекуцията чрез разстрел на Нидал Малик Хасан – открил стрелба във военната база „Форт Худ“ в щата Тексас – ще бъде излъчвана на живо, след като министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че „тя ще бъде публична“, предаде Асошиейтед прес.

В интервю за консервативна медия  Хегсет заяви, че екзекуцията на Хасан ще се състои във „Форт Худ“ на 3 декември. Хасан беше осъден за убийството на 13 души и раняването на други 32 при стрелба във военната база през 2009 г.

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„Ще се погрижим хората да могат да я гледат, тя ще бъде публична“, заяви Хегсет.

На въпрос дали Хасан е отправил някакви последни искания или се е свързал с администрацията на Тръмп, Хегсет отговори кратко: „Не ме интересува. Ще се видим с него на 3 декември.“

По-късно представители на Пентагона уточниха, че екзекуцията ще бъде излъчвана на живо и че предстои да бъдат съобщени още подробности.

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Говорителят на Пентагона Шон Парнел обяви в понеделник, че президентът Доналд Тръмп е одобрил екзекуцията на Хасан.

Хегсет отбеляза, че армията не е екзекутирала военнослужещ чрез разстрел от Втората световна война насам. Последната военна екзекуция е извършена на 13 април 1961 г., когато редникът от сухопътните войски Джон Бенет е екзекутиран чрез обесване.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
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