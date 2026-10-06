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Доналд Тръмп одобри екзекуция чрез разстрел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е одобрил екзекуцията чрез разстрел от американската армия на Нидал Хасан, който беше осъден на смърт за убийството на 13 души във Форт Худ през 2009 г., съобщи главният говорител на Пентагона Шон Парнел

Надежда Неменски Надежда Неменски

6 октомври 2026, 10:04
Доналд Тръмп одобри екзекуция чрез разстрел
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е одобрил екзекуцията чрез разстрел от американската армия на Нидал Хасан, който беше осъден на смърт за убийството на 13 души във Форт Худ през 2009 г., съобщи главният говорител на Пентагона Шон Парнел в публикация в социалните мрежи.

Хасан, който е бил военен психиатър, ще стане първият американски войник, екзекутиран от въоръжените сили на САЩ от повече от 60 години насам.

Парнел заяви в публикация в X, че министърът на отбраната Пийт Хегсет „е препоръчал, а президентът Доналд Дж. Тръмп е одобрил, смърт чрез разстрел от американската армия за осъдения терорист Нидал Малик Хасан“. Той добави: „Министърът на сухопътните войски ще определи времето и мястото на екзекуцията. Денят на страшния съд за Хасан най-накрая дойде“, пише The Guardian.

Хасан беше осъден на смърт от военен съд през 2013 г. за извършването на масовата стрелба в базата Форт Худ. Той избра да се защитава сам по време на процеса, но не призова свидетели, не даде показания и не направи опит да отрече обвиненията. Назначените от съда служебни защитници изразиха загриженост, че той съзнателно търси смъртна присъда.

Хасан, роден в САЩ мюсюлманин от палестински произход, откри огън на 5 ноември 2009 г. в медицински център в огромната военна база, която служеше като сборен пункт за изпращане на войници в бойните зони в Ирак и Афганистан.

Дванадесет от загиналите и 30 от ранените бяха войници. Хасан бше прострелян и частично парализиран от цивилен полицай, реагирал на нападението.

Пред съда, осъдил Хасан, беше заявено, че той се е противопоставял на американските военни окупации в Ирак и Афганистан и че е комуникирал онлайн с радикалния духовник Ануар ал-Аулаки – пропагандист на „Ал-Кайда“ и американски гражданин, убит впоследствие при удар с американски дрон в Йемен.

Въпреки че масовите стрелби в САЩ са обезпокоително често явление, те са рядкост във военни обекти. През 2025 г. войник откри огън във военна база на САЩ в щата Джорджия, ранявайки петима свои колеги, преди да бъде обезвреден и заържан.

През 2019 г. американски моряк застреля смъртоносно двама души и рани трети в база на Хаваите, а същата година саудитски военен студент застреля трима души във военен обект във Флорида.

Роден в Кувейт американски гражданин нападна две военни съоръжения в Тенеси през 2015 г., убивайки четирима морски пехотинци и един моряк. 

Две години по-рано мъж уби 12 души и рани осем в корабостроителницата на ВМС във Вашингтон (Washington Navy Yard) в американската столица, преди да бъде застрелян от полицията.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Guardian    
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