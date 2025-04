Папа Франциск се появи за Великденското благословение на площад „Свети Петър“ (ВИДЕО)

П апа Франциск се включи във Великденските тържества на площад „Свети Петър“ във Ватикана, където хиляди вярващи се събраха за празничната литургия, предаде BBC.

Pope appears on Easter Sunday after serious illness

До последно не беше ясно дали 88-годишният понтифик ще вземе участие в церемониите, след като миналия месец бе изписан от болница. Той прекара пет седмици на лечение заради инфекция, довела до двойна пневмония.

Източник: EPA/БГНЕС

Лекарите тогава препоръчаха поне два месеца пълна почивка в резиденцията му. Въпреки това, през изминалата седмица Папата бе забелязан два пъти извън дома си, преди празничния неделен ден.

За първи път той не води Пасхалната литургия, това беше направено от делегиран от него кардинал. Великденското слово беше прочетено от друг. Въпреки това обаче папата поздрави вярващите, събрали се на площад Свети Петър, по случай Възкресение Христово и ги благослови, което предизвика аплодисменти и възгласи.

BREAKING: Pope Francis greets the crowds in the Vatican City during the annual Easter Sunday service.





"Братя и сестри, честит Великден!", каза Франциск, а гласът му звучеше по-силно, отколкото след хоспитализацията му.

"Dear brothers and sisters, Happy Easter!" With these words, the Pope greeted the thousands of faithful waiting for him in St. Peter's Square.

Той помаха от балкона и след това помоли помощник да прочете речта му.

На път за базиликата папа Франциск се срещна за кратко в хотела си с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който прекарва Великден в Рим със семейството си.

Храмът "Св. Петър" беше затрупан с нарциси, лалета и много други цветя, дарени от Нидерландия.

Хиляди католици от цял свят пристигнаха в Рим за Великденската литургия, която тази година съвпада със специалната юбилейна година — събитие, което се отбелязва веднъж на 25 години и привлича милиони поклонници в града.

Юбилейната година започна на 24 декември, когато Папата отвори т.нар. Света врата на базиликата „Свети Петър“, която по принцип остава зазидана. Католиците вярват, че преминаването през тази врата води до опрощаване на греховете.

За пръв път, откакто заема папския престол през 2013 г., Франциск пропусна по-голямата част от събитията през Страстната седмица, включително и Великденската литургия в събота вечер. Вместо това той възложи задълженията си на кардиналите.

Все пак, по време на кратка поява в базиликата в събота, той отправи молитва и раздаде лакомства на деца.