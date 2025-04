Папа Франциск направи обръщение по случай Цветница

П апа Франциск се появи днес за кратко на площад "Свети Петър" в края на службата по случай Цветница, като поздрави тълпата от инвалидната си количка, предаде Ройтерс. Папата продължава да се възстановява от двойна пневмония.

"Честита Цветница, честита Страстна седмица", каза папата.

#PopeFrancis makes an appearance at the end of #PalmSunday Mass in St. Peter's Square.



"Have a good Palm Sunday. Have a good Holy Week," he told the faithful gathered in the square. pic.twitter.com/h5BVQwXX0a